În perioada 26–28 septembrie a.c., polițiștii sibieni au intervenit la 22 de sesizări privind fapte de violență domestică. În urma întocmirii formularului de evaluare a riscului, acesta a rezultat pozitiv în cazul a 6 dintre intervenții. Ca urmare, au fost emise 5 ordine de protecție provizorii, iar într-un caz victima a refuzat emiterea unui astfel de ordin.
Exemple semnificative:
-
La 28 septembrie, în jurul orei 20:40, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Sibiu au fost sesizați prin 112 de o localnică de 52 de ani, care a reclamat că soțul său nu îi permite accesul în locuința comună. La fața locului, polițiștii au constatat că bărbatul, aflat sub influența alcoolului, și-ar fi blocat intenționat soția în afara locuinței și a devenit agresiv verbal, amenințând-o cu acte de violență. În urma evaluării riscului, s-a constatat un pericol iminent pentru libertatea, viața și integritatea fizică a femeii, fiind emis un ordin de protecție provizoriu pe o perioadă de 5 zile.
-
Tot la 28 septembrie, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Mediaș au fost sesizați de o femeie de 58 de ani, care a reclamat că fiul său, în vârstă de 35 de ani, a bruscat-o și a amenințat-o cu acte de violență, pe fondul unui conflict legat de anumite sume de bani. Formularul de evaluare a riscului a indicat un risc iminent pentru viața și integritatea victimei, fiind emis un ordin de protecție provizoriu pe o perioadă de 5 zile împotriva bărbatului.
Polițiștii reamintesc că violența domestică reprezintă o infracțiune și recomandă persoanelor afectate să sesizeze imediat autoritățile pentru a fi protejate.
