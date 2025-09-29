victimă agresiune domestică, femeie speriată și înfricoșată în bucătărie, apel la ajutor, politețe și protecție în fața violenței, violență în familie, siguranță și sprijin pentru victime, ora de sibiu.

În perioada 26–28 septembrie a.c., polițiștii sibieni au intervenit la 22 de sesizări privind fapte de violență domestică. În urma întocmirii formularului de evaluare a riscului, acesta a rezultat pozitiv în cazul a 6 dintre intervenții. Ca urmare, au fost emise 5 ordine de protecție provizorii, iar într-un caz victima a refuzat emiterea unui astfel de ordin.

Exemple semnificative:

  • La 28 septembrie, în jurul orei 20:40, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Sibiu au fost sesizați prin 112 de o localnică de 52 de ani, care a reclamat că soțul său nu îi permite accesul în locuința comună. La fața locului, polițiștii au constatat că bărbatul, aflat sub influența alcoolului, și-ar fi blocat intenționat soția în afara locuinței și a devenit agresiv verbal, amenințând-o cu acte de violență. În urma evaluării riscului, s-a constatat un pericol iminent pentru libertatea, viața și integritatea fizică a femeii, fiind emis un ordin de protecție provizoriu pe o perioadă de 5 zile.

  • Tot la 28 septembrie, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Mediaș au fost sesizați de o femeie de 58 de ani, care a reclamat că fiul său, în vârstă de 35 de ani, a bruscat-o și a amenințat-o cu acte de violență, pe fondul unui conflict legat de anumite sume de bani. Formularul de evaluare a riscului a indicat un risc iminent pentru viața și integritatea victimei, fiind emis un ordin de protecție provizoriu pe o perioadă de 5 zile împotriva bărbatului.

Polițiștii reamintesc că violența domestică reprezintă o infracțiune și recomandă persoanelor afectate să sesizeze imediat autoritățile pentru a fi protejate.

