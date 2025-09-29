La 28 septembrie, în jurul orei 20:40, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Sibiu au fost sesizați prin 112 de o localnică de 52 de ani, care a reclamat că soțul său nu îi permite accesul în locuința comună. La fața locului, polițiștii au constatat că bărbatul, aflat sub influența alcoolului, și-ar fi blocat intenționat soția în afara locuinței și a devenit agresiv verbal, amenințând-o cu acte de violență. În urma evaluării riscului, s-a constatat un pericol iminent pentru libertatea, viața și integritatea fizică a femeii, fiind emis un ordin de protecție provizoriu pe o perioadă de 5 zile.