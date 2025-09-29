Luni după-amiază, în pragul începerii noului an universitar, peste 50 de studenți sibieni au ieșit în stradă pentru a protesta împotriva măsurilor de austeritate și a tăierilor de burse. Tinerii s-au adunat inițial pe Pietonala Nicolae Bălcescu, în fața Farmaciei 24, de unde au pornit în marș spre Piața Mare, oprindu-se în zona statuii lui Samuel von Brukenthal.

Protestul a fost avizat de Primăria Sibiu și s-a desfășurat între orele 16.00 și 18.00. Studenții au venit cu pancarte pe care au scris mesaje precum: „Opriți evaziunea fiscală, nu educația”, „Vă este frică de un popor educat”, „Dacă vrei să distrugi o națiune nu îți trebuie bombe, ci să-i distrugi învățământul superior” sau „Tăiați din corupție, nu din educație”. În ciuda unui incident minor, în care un trecător a încercat să bruieze marșul, participanții au fost susținuți de mulți sibieni care i-au aplaudat.

Organizatorul acțiunii, Ionel Bălan, a explicat motivul mobilizării:

„Noi ne-am adunat astăzi aici pentru a protesta pentru măsurile de austeritate care au fost luate de către Guvern. Noi protestăm pentru că studenții au fost marginalizați prin aceste măsuri, adică s-au tăiat fix de unde este nevoie, din educație. Considerăm că educația nu este o cheltuială, ci este o investiție. Până la urmă, studenții sunt una dintre clasele sociale care ajută România să se dezvolte și dacă se taie chiar de la noi, atunci unde ar mai exista această dezvoltare?”

Un alt participant, Bădilă George, a subliniat cât de mult contează bursele pentru viața de zi cu zi a tinerilor:

„Am ieșit ca să protestăm. Tăierile de burse și de buget din educație ne afectează direct. Ne nemulțumește atitudinea Guvernului față de studenți. Unii dintre noi au nevoie de burse ca să supraviețuiască și de transport public pentru a putea ajunge la universitate și acasă. Aceste lucruri nu pot fi ignorate.”

Și studentele implicate au tras un semnal de alarmă. O tânără aflată în anul III a declarat:

„Motivul pentru care m-am implicat este, pe lângă faptul că sunt reprezentantă a unei asociații, și faptul că ceea ce se întâmplă este extrem de grav la nivel educațional. Nu este normal ca deficitul bugetar să fie acoperit din banii studenților, mai ales într-un sistem deja subfinanțat. Este o nedreptate față de noi și de aceea am decis, împreună cu colegii mei, să ieșim astăzi în stradă.”

Protestele studenților nu s-au limitat doar la Sibiu. Acțiuni similare au avut loc luni în mai multe orașe din țară, printre care București, Cluj-Napoca, Timișoara, Iași, Galați, Suceava, Alba Iulia și Baia Mare.