zeci de studenți protestează la sibiu. merg în marș spre piața mare / foto

Zeci de studenți din Sibiu protestează, în pragul începerii noului an universitar, împotriva măsurilor de austeritate. Tinerii spun că sunt afectați de tăierea burselor. 

UPDATE

Studenții au ajuns în Piața Mare. Peste 50 de tineri se află luni după-amiază în zona statuii Samuel von Brukenthal. „Jos mâna de pe burse, nu tăiați din burse”, strigă aceștia în cor.

ȘTIREA INIȚIALĂ

În jur de 40 de studenți au ieșit în stradă la Sibiu. Aceștia și-au dat întâlnire în fața Farmaciei 24 de pe Pietonala Nicolae Bălcescu. Au venit cu pancarte pe care și-au scris nemulțumirile.

„Opriți evaziunea fiscală, nu educația”, „Vă este frică de un popor educat”, „Dacă vrei să distrugi o națiune nu îți trebuie bombe, ci să-i distrugi învățământul superior” și „Tăiați din corupție, nu din educație”, sunt câteva dintre mesajele pe care le-au adus tinerii cu ei.

Tinerii din Sibiu sunt susținuți inclusiv de trecători. Oamenii i-au aplaudat, pe Pietonala Bălcescu, pentru demersul lor.

Protestul, care are loc între orele 16.00 – 18.00, a fost avizat de comisia Primăriei Sibiu. Protestatarii vor pleca în marș de pe strada Nicolae Bălcescu (zona Farmaciei 24) spre Piața Mare (zona statuii lui Samuel von Brukenthal). Astfel de proteste au loc luni în mai multe orașe din țară precum București, Cluj-Napoca, Timișoara, Iași, Galați, Suceava, Alba Iulia și Baia Mare.

