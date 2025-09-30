a început programul „rabla” 2025: vouchere de până la 18.500 lei pentru achiziția de mașini noi

Marți, 30 septembrie, începe programul „Rabla” 2025, destinat persoanelor care doresc să-și înlocuiască mașina veche cu una nouă. Administrația Fondului pentru Mediu primește cereri începând cu ora 10:00.

Bugetul total alocat programului este de 200 de milioane de lei, mult redus față de 600 de milioane lei, cât fusese inițial planificat. Programul se va încheia pe 25 noiembrie sau la epuizarea fondurilor.

Valoarea voucherelor diferă în funcție de tipul mașinii:

Mașini complet electrice: 18.500 lei

Mașini plug-in hibrid: 15.000 lei

Mașini hibrid: 12.000 lei

Mașini pe benzină sau GPL: 10.000 lei

Programul a fost amânat și modificat în ultimele luni, iar astăzi intră oficial în vigoare, oferind românilor posibilitatea de a achiziționa mașini mai ecologice la preț redus.