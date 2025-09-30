Alexandru Hanea, directorul general al CSU Sibiu, vine marți, 30 septembrie, la Ora de Sport pentru un interviu exclusiv, realizat de redactorul-șef Ora de Sibiu, Dragoș Popescu.

Hanea vorbește deschis despre cele mai importante subiecte care frământă comunitatea baschetului sibian: posibila mutare a echipei, rolul lui Dan Fleșeriu în club, situația abonamentelor, interdicția la transferuri, dar și planurile ambițioase de viitor.

🔊 „Mă aștept ca o eventuală mutare să fie un pas foarte dureros. De departe, cea mai oportună variantă este Cisnădie. Sunt dispuși să ne găzduiască”, spune directorul general al CSU, care recunoaște și suferința trăită de suporteri: „Fanii suferă. Noi, ca și club, suferim pentru că bineînțeles că astea sunt meciurile pentru care trăiești.”

Obiectivele sportive rămân clare, în ciuda dificultăților:

„Toți ne dorim și visăm la fruntea clasamentului. Obiectivul este de a accede în primele 8, iar băieții sunt capabili de așa ceva. N-am niciun dubiu!”, subliniază Hanea.

Discuția nu ocolește nici subiectele fierbinți: alegerea antrenorului – unde Hanea și Dan Fleșeriu au avut „50/50 contribuție” –, interdicția la transferuri („a fost valabilă câteva zile”), dar și proiectele de viitor: „Pot să vă spun de acum că suntem în discuții pentru a crea o a doua sală a clubului.”

Nu lipsesc mesajele emoționale pentru fanii CSU: „O iubire fără fericire nu prea ține de obicei.”

📺 Interviul integral cu Alexandru Hanea va fi difuzat marți, 30 septembrie, de la ora 20:30, în cadrul emisiunii „Ora de Sport” pe Ora de Sibiu, dar și pe canalul de YouTube (AICI) și pe paginile de Facebook, LinkedIn și Instagram.