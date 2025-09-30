am aflat totul: andu hanea dezvăluie obiectivul oficial al lui csu sibiu în noul sezon / video

CSU Sibiu dispută miercuri, 1 octombrie (ora 19.00), la Pitești, primul meci oficial din noul sezon al Ligii Naționale de baschet, contra lui FC Argeș.

Invitat la ”Ora de Sport”, directorul clubului CSU Sibiu, Alexandru Hanea a discutat deschis cu redactorul șef Dragoș Popescu despre obiectivele ”vulturilor” în noul sezon care va începe miercuri seară, la Pitești. Echipa sibiană atacă Liga Națională cu un nou antrenor, Geert Hammink, dar și cu câteva transferuri interesante.

Alexandru Hanea a explicat cum s-a decis asupra olandezului Geert Hammink, fost jucător în NBA, unul dintre atuurile noului tehnician fiind faptul că pune accentul pe dezvoltarea tinerilor jucători. ”Avem un antrenor nou, este foarte simplu să descriu cum l-am ales. Geert este unul din antrenorii în care noi am crezut că pot valorifica la maxim bugetul pe care noi îl avem. În plus, este unul din antrenorii pe care noi considerăm că ne putem baza atunci când vine vorba de dezvoltarea jucătorilor tineri. Ăsta e un aspect care cred că deja s-a văzut în meciurile amicale. El a dat foarte multă încredere jucătorilor tineri și știți că asta o spun de foarte mult timp, că asta este ceea ce credem în momentul de față, că trebuie să dezvoltăm jucătorii tineri” a declarat Alexandru Hanea la Ora de Sport.

”Avem un obiectiv extrem de îndrăzneț”

Directorul lui CSU a anunțat public că obiectivul prioritar este clasarea în play-off, deși sezonul se anunț unul infernal. ”Noi discutăm ca și club de mult timp, de câteva luni bune, de obiectivul pentru sezonul care stă să înceapă și e clar, cu toate că este unul extrem de îndrăzneț, obiectivul este de a accede în primele 8 la finalul sezonului regulat. Mai departe, bineînțeles că ne dorim cât mai mult, dar este un obiectiv îndrăzneț. Venim după un sezon foarte greu, care ne-a destabilizat total. Începem într-un sezon în care, ceea ce aud la restul echipelor probabil că o să avem adversari care o duc destul de bine din punct de vedere financiar. Dacă anul trecut discutam de 4-5 echipe care știam că se vor lupta la fruntea campionatului, acum vă spun că avem o singură necunoscută, nu știm echipa din Galați. Însă, pentru ce înseamnă restul de 15 echipe cu Clujul, n-aș putea să fac o predicție cu echipele care vor fi în primele 6 – 8” a mai spus conducătorul clubului sibian.

Alexandru Hanea mizează pe spiritul de luptă al jucătorilor. ”Băieții sunt capabili să îndeplinească obiectivul, n-am niciun dubiu. În momentul de față există o atmosferă foarte bună între ei, văd că se înțeleg foarte bine. Sunt niște băieți cu un spirit de luptă extraordinar. Îi apreciez foarte mult din punct de vedere al caracterelor. Pe teren, nu sunt eu cel care trebuie să le facă analiza, avem antrenor, avem director tehnic, ei se ocupă cu chestiile astea. Însă mie îmi place ceea ce văd, îmi place foarte mult determinarea lor, care cred că pot să compenseze, în cazul unora, vârsta mai fragedă. Însă, în egală măsură, avem și jucători experimentați, pe care îi știe toată lumea și care cred eu că fac o treabă extraordinară cu jucătorii tineri și de fapt, ăsta e motivul pentru care noi ne-am dorit ca ei să fie aici, să ne ajute cu experiența lor” a mai explicat Andu Hanea. Mo Pratt și Filip Adamovic sunt jucătorii cu mare experiență pe care CSU se bazează în sezonul viitor.

