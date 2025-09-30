Lucrările pe lotul Boița – Cornetu al Autostrăzii A1 Sibiu – Pitești continuă. Imaginile surprinse la final de septembrie arată stadiul actual al șantierului pe una dintre cele mai dificile secțiuni din infrastructura rutieră a României.
Urmărește în video din Septemrbie cum evoluează construcția autostrăzii și ce pași au fost făcuți pentru a aduce mai aproape finalizarea acestui proiect important pentru legătura dintre Sibiu și Pitești. Compară cu lunile anterioare.
