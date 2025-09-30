blocuri noi în cartierul lazaret: 9 imobile, pod peste trinkbach și o stradă extinsă 

Noi blocuri de locuințe ar urma să se construiască în cartierul Lazaret din Sibiu. Odată cu ridicarea noului complex rezidențial, ar urma să fie construit un pod peste pârâul Trinkbach și să se extindă o stradă. Beneficiarul proiectului vrea să elaboreze Planul Urbanistic Zonal și cere părerea sibienilor.

Cetățenii sunt invitați să transmită observații și propuneri privind intenția SC Brantner Imobiliare SRL din Cluj-Napoca de a elabora Planul Urbanistic Zonal (PUZ) pentru „Construire ansamblu rezidențial – locuințe cu regim mediu de înălțime, prin creșterea CUT cu maxim 20% conform art. 32, alin. 7 din Legea 350/2001 actualizată”. Observațiile, necesare pentru stabilirea cerințelor de elaborare a PUZ-ului, pot fi trimise pe adresa primăriei până în 20 octombrie 2025.

Teren liber de construcții în Lazaret

SC Brantner Imobiliare SRL deține un teren de aproximativ 25.300 metri pătrați în cartierul Lazaret din Sibiu, pe strada Solidarității. După elaborarea și aprobarea PUZ-ului, aici ar urma să fie construite mai multe imobile cu locuințe și locuri de parcare și să fie amenajate spații verzi și locuri de joacă. Beneficiarul proiectului a obținut, în 2024, certificatul de urbanism prin care se solicită elaborarea PUZ-ului. „Scopul elaborării PUZ-ului îl constituie analiza zonei în care se situează amplasamentul vizat și stabilirea permisivităților și restricțiilor de ordin urbanistic pentru zona studiată”, se arată în documentație.

Potrivit PUG Sibiu, parcelele care au generat studiul se încadrează în UTR RiL3 (locuințe cu regim de înălțime mediu), UTR UL3 (zonă de urbanizare-locuințe cu regim de înălțime mediu), UTR Va (zonă verde cu rol de agrement sau sport) și UTR Ve (zonă verde cu rol de protecție a apelor și cu rol de coridor ecologic), pe terenuri libere de construcții, cu folosința actuală de curți construcții. Terenul situat la nod de pârâul Trinkbach a fost inclus în PUZ aprobat printr-o hotărâre de Consiliu Local în anul 2015, în timp ce suprafața situată la sud de pârâu a fost cuprinsă într-un PUZ aprobat printr-o hotărâre de Consiliu Local în anul 2021. Prezentul PUZ va avea în vedere corelarea și integrarea reglementărilor prevăzute de PUZ-urile aprobate anterior și PUG-ul Sibiului aprobat în 2011.

Nouă blocuri și o stradă extinsă

Pe terenul de pe strada Solidarității de la nr. 5A, se propun 4 imobile de locuințe colective (UTR RiL3) și 5 imobile de locuințe colective, dintre care 3 cu funcțiuni comerciale și servicii la parter (UTR UL3). Pe celelalte parcele încadrate în UTR Va și UTR Ve vor fi amenajate spații verzi. Toate construcții se vor racorda la rețelele edilitare publice. Dezvoltarea rețelei edilitare se va face din fondurile proprii ale investitorului.

„Având în vedere tendința permanentă de dezvoltare a localității, se conturează oportunitatea extinderii zonei urbane prin valorificarea rezervelor de teren liber de construcții. Această extindere are în vedere dezvoltarea zonei cu funcțiuni mixte – locuire și servicii – promovând o integrare mai eficientă și o relaționare optimizată între viitoarele funcțiuni ale zonei”, se arată în documentația supusă consultării publice.

Prin zonă trece pârâul Trinkbach, despre care dezvoltatorii spun că, fiind elementul natural principal, „se va propune reintegrarea acestuia în viața comunității locale, prin măsuri care vizează valorificarea sa ca element peisagistic și ecologic”. Traseul canalului existent va fi deviat și poziționat pe limita sudică a parcelei. De altfel, se propune amenajarea unui pod peste pârâu, fiind creată astfel o legătură între parcele.

Potrivit documentației, este necesar să fie realizat accesul carosabil și cel pietonal la toate parcelele din zona de studiu, cât și modernizarea tramei stradale. Strada Solidarității va fi supusă extinderii și modernizării și va avea un profil cu ampriză totală de 10,00 metri, conform prevederilor PUG Sibiu. În vederea asigurării unei circulații coerente și adaptate noilor cerințe de dezvoltare urbană, se propune lărgirea amprizei străzii Anul 1907 de la 9,40 metri la 10,00 metri. Strada Anul 1907 și strada Frezorilor ar urma să fie conectate prin intermediul unui pod peste pârâul Trinkbach. Trotuarele și accesele pietonale vor fi conformate astfel încât să permită circulația persoanelor cu handicap care folosesc mijloace specifice de deplasare.

În ceea ce privește locurile de parcare, ele vor fi amplasate în interiorul loturilor, atât pentru riverani, cât și pentru vizitatori, și vor fi amenajate fie la sol, fie în subteran. Numărul locurilor de parcare va respecta prevederile în vigoare: 1,5 locuri de parcare/apartament.

Beneficiarul proiectului va realiza spații verzi înierbate sau plantate, cât și terase și locuri de joacă. Vor fi prevăzute și spații libere de folosință comună în proporție de minim 10% din SCD a locuințelor, la nivel de parcelă, pentru toți locatarii, prin înierbarea terenului și prin plantarea de arbuști de talie mică, medie și mare. Apartamentele de la parter vor dispune de grădini private, unde suprafața vegetală va acoperi minim 50% din suprafața grădinii.

Complexul nu va avea barieră, ci „se va permite accesul public și libera circulație a persoanelor nerezidente”.