călătorul care a bătut un șofer tursib în primăvară, trimis în judecată. hunedoreanul e acasă sub control judiciar

Călătorul care a bătut un șofer de autobuz, în primăvară, la Sibiu, a fost trimis în judecată. El a fost plasat sub control judiciar și s-a întors înapoi acasă, în județul Hunedoara.

La începutul lunii aprilie a acestui an, într-o dimineață de duminică, un șofer angajat la Tursib era agresat de un individ. Conducătorul auto, aflat pe traseul 19, a plecat din stația Magnolia cu două minute mai devreme. Călătorul agresiv a reclamat situația prin dispecerat când a ajuns în stație și autobuzul nu mai era. După această reclamație, în scurt timp, șoferul s-a întors înapoi în Magnolia ca să îl ia pe bărbat. Acesta însă, nervos din calea afară, l-a agresat.

În urma celor întâmplate, șoferul a fost internat în spital, având maxilarul fracturat. În același timp, bătăușul a fost identificat atunci de oamenii legii, fiind vorba despre un tânăr de 23 de ani originar din județul Hunedoara, cu domiciliul temporar în Sibiu. (DETALII AICI)

Câteva luni mai târziu, agresorul a fost trimis în judecată pentru lovire sau alte violențe și tulburarea ordinii și liniștii publice. El a fost plasat, pe parcursul judecății, sub control judiciar, iar recent a solicitat să fie modificate unele prevederi ale măsurii preventive, potrivit rejust.ro. Fiindcă s-a mutat din Sibiu înapoi acasă, în Petroșani, județul Hunedoara, el le-a cerut magistraților să i se aprobe schimbarea domiciliului și, implicit, desemnarea unui nou organ de supraveghere câtă vreme se va afla sub control judiciar. De acum înainte, el va avea aceleași obligații: sa anunțe schimbarea locului de muncă, domiciliului și călătoriile, dar și să se prezinte, ori de câte ori este chemat, la IPJ Hunedoara – municipiul Petroșani conform programului de supraveghere.