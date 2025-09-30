ce spun sibienii despre viitorul aqua park de pe calea poplăcii: „proiectul este bun, dar locația e prost aleasă”

Primăria municipiului Sibiu a pus în consultare, luna trecută, proiectul privind amenajarea complexului de natație, sport și agrement de pe Calea Poplăcii. Mai mulți sibieni, inclusiv Ministerul Apărării Naționale, au transmis observații cu privire la această investiție.

Locația viitorului Aqua Park a fost mutată din Câmpșor la ieșirea din oraș către Poplaca. Complexul de natație, sport și agrement se va construi pe un teren de 241.876 metri pătrați al MApN, pe care Primăria l-a primit anul trecut în urma unor negocieri ce s-au purtat pe parcursul ultimilor 17 ani. Cu ocazia consultării publice, ce s-a desfășurat pe parcursul lunii august, sibienii și-au putut spune părerea despre proiect. Cei mai mulți au fost încântați de viitoarea investiție, însă s-au arătat nemulțumiți de locație.

Sibian: „Proiectul este bun, dar locația e proastă”

Un sibian care locuiește în cartierul Turnișor consideră că locația viitorului complex de natație, sport și agrement nu este cea mai bună, deoarece în zonă se vor forma ambuteiaje, iar distribuția spațiilor verzi din oraș este dezechilibrată. Acesta este de părere că locația inițială – cea din Câmpșor – era mult mai bună, fiind mult mai accesibilă și pentru sibienii care locuiesc în alte cartiere și s-ar fi putut deplasa către aqua park inclusiv cu bicicleta.

„Proiectul este bun, dar locația este foarte prost aleasă! Structura parcurilor și spațiilor verzi din Sibiu este puternic dezechilibrată. Parcul Sub Arini cuantifică peste 90% din totalul spațiilor verzi din Sibiu. Cartierul Valea Aurie beneficiază cel mai mult de vecinătatea cu Rezervația Naturală Dumbrava Sibiului. Tot cartierul Valea Aurie beneficiază cel mai mult de vecinătatea cu parcul Sub Arini și parcul Belvedere. Acum, Primăria Sibiu dorește extinderea spațiilor verzi și a facilităților de petrecere a timpului liber tot în cartierul Valea Aurie. Astfel dezechilibrul așezării parcurilor din Sibiu se va amplifica! Mai mult, peste cel puțin 90% din sibieni, distanța mare față de zona propusă (la marginea orașului) va impune deplasarea acestora cu mijloace auto – aglomerând suplimentar traficul deja sufocat, generând noxe și praf. Acest lucru este inacceptabil pentru sibienii ce nu au niciun parc și niciun spațiu verde în cartierul lor. De exemplu, subsemnatul, locuitor al cartierului Turnișor, plătesc taxe și impozite locale și nu primesc de la primărie niciun beneficiu înapoi.

Locuitorii Turnișorului, de zeci de ani nu beneficiază de niciun parc sau spațiu verde. În schimb primesc zgomot de peste 80 decibeli, de zeci de ori pe zi, la traversarea avioanelor, și primesc noxe și praf de la traficul auto sufocant din cartier. (…) Pentru aceste motive, vă rog mutați locația proiectului în zona Câmpșor. Astfel locuitorii cartierului Turnișor vor avea și ei spațiu verde la care legea le dă dreptul. (…) Această zonă va fi la jumătatea distanței între cartierul Turnișor și Ștrand și va putea deservi zeci de mii de sibieni aflați la distanță de mers pe jos de obiectiv. Mai mult, sibienii din zona centrală, Terezian și alte zone vor putea accesa zona pe bicicletă pe culoarul existent pe malul Cibinului. Vă rog mutați locația proiectului”, a transmis un sibian în perioada consultărilor.

Primăria a explicat de ce s-a decis mutarea locației complexului de natație din Câmpșor pe Calea Poplăcii. „Extinderea spațiilor verzi pe amplasamentul PUZ este parte dintr-un concept deja ilustrat de noul PUG aflat în lucru privind realizarea unor centuri verzi circulare. Este doar o etapă dintr-un proces de lungă durată. Există de asemenea prevederi în actualul PUG și în cel propus spre avizare în ceea ce privește legături verzi între periferie și centru, de tipul parcului Sub Arini. (…) Considerăm că amplasarea Complexului în acest loc nu obligă la deplasarea cu mijloace auto, factorul distanță poate fi acoperit cu ușurință de transportul în comun (în continuă extindere și optimizare), precum și cu bicicleta. Deplasarea cu autovehiculul personal este impusă strict de factorul social, educație civică și respect pentru oraș. Mutarea amplasamentului Complexului din zona Câmpșor a fost generată de o dificilă accesibilizare față de oraș. Această zonă ar putea genera într-adevăr un parc de tipul Sub Arini, întregind acel inel verde, cu o mobilare cât mai redusă, beneficiind și de prezența Cibinului. Amplasarea unui complex multifuncțional în această zonă ar degrada potențialul actual al acestui teren”, este răspunsul transmis de primărie.

MApN nu vrea clădiri înalte în apropiere de poligonul din Poplaca

Una dintre sesizările trimise în perioada consultărilor aparține Ministerului Apărării Naționale (MApN), care a cerut Primăriei să țină cont de restricțiile constructive. Mai exact, în zonă nu se vor putea construi clădiri mai înalte de 12 metri și nu se vor putea folosi eventuale surse de interferență electromagnetică, având în vedere că la o distanță relativ mică de locația complexului de natație se află Poligonul Poplaca.

„Ministerul Apărării Naționale, prin Unitatea Militară 01714 Pitești, administrează, în extravilanul orașului Sibiu, imobilul 3519, în suprafețe de 161.786 metri pătrați, respectiv 6.659 metri pătrați (…). În imobilul înscris în CF nr. 133623, sunt instalate și utilizate, permanent, echipamente militare specific cu rol deosebit pentru securitatea și apărarea națională a țării, ai căror parametrii tehnico-funcționali depind de condițiile mediului înconjurător, inclusiv de natura construcțiilor din apropiere și distanța până la ele. Prin adresa înregistrată cu nr. DT-1628 din 28.01.2019, UM 01714 Pitești a transmis către Consiliul Județean Sibiu lista cu restricțiile constructive necesare a fi avute în vedere în proximitatea imobilului înscris în CF nr. 133623 Sibiu. La momentul în care s-a realizat transferarea Cazărmii 528 către dumneavoastră vi s-a comunicat faptul că imobilul este grevat de anumite restricții constructive obligatorii de care trebuie să țineți cont în elaborarea și aprobarea documentațiilor de urbanism ale investițiilor pe care le veți realiza. Prin HCL nr. 259 din 28.06.2023 v-ați angajat la respectarea resctricțiilor constructive. Pentru buna funcționare a echipamentelor specifice, în proiectul pe care îl realizați trebuie respectate restricțiile constructive pentru construcții situate la distanțe cuprinse între 1.000 și 3.000 metri față de perimetrul obiectivului militar cu echipamente specific, astfel: regim maxim de înălțime P+1E, cu înălțime maximă de 12 metri; se interzice utilizarea învelitorilor, împrejmuirilor sau a altor construcții metalice; izolarea/ecranarea invertoarelor și transformatoarelor din compunerea sistemelor fotovoltaice; eliminarea eventualelor surse de interferență electromagnetică”, se arată în observația transmisă de MApN.

Primăria a argumentat că distanța dintre poligon și viitorul complex de natație este de circa 2,2 – 2,5 kilometri în linie dreaptă și că regimul de înălțime al clădirilor propuse va fi stabilit în etapa de avizare a proiectului.

O altă propunere a venit din partea unei sibience, care a cerut ca în cadrul complexului să se poată desfășura inclusiv activități de tip yoga, meditație și mindfulness. „Asigurarea în spații interioare nu este prevăzută acum, scopul acestui complex este de funcțiuni sportive de natație, inclusiv competiționale, funcțiune absolut necesare la nivelul județului și aproape inexistentă astăzi. Totuși toate sesizările dumneavoastră ar putea fi incluse în tema de proiectare la fazele următoare”, a transmis Primăria.

Complexul de natație, sport si agrement se va adresa unui public larg (copii, elevi, studenți, adulți, pensionari), va găzdui competiții sportive de înot si polo pe apă, basket, tenis, mini fotbal, oină, atletism destinate sportivilor, dar poate fi și unul dintre cele mai agreabile spații de mișcare și relaxare din Municipiul Sibiu. Copiii vor avea locuri de joacă special destinate, va fi un teren pentru petanque, turn de observare, carusel, bazine de apă pentru jocuri și relaxare. În cadrul complexului de natație, sport și agrement se vor desfășura activități diverse: ore didactice de educație fizică și sport, ore de educație botanică cu mini sere cu plante, cursuri de inițiere înot și polo pe apă, recreere sau petrecerea timpului liber într-un mod plăcut și sănătos. Printre funcțiunile permise pe acest teren de pe Calea Poplăcii se numără o clădire cu mai multe bazine acoperite (bazin olimpic, bazin interior activ, bazin cu perete de alpinism, bazin pentru cursuri de înot pentru copii). De asemenea, se vor regăsi aici și bazine în aer liber (bazin copii, bazin sărituri pentru copii, bazin activ, bazin înot și jacuzzi). Se va construi pe teren și o clădire cu destinația de bază sportivă, unde vor fi amenajate mai multe terenuri acoperite. De asemenea, la exterior vor exista alte terenuri de sport, gradene, un restaurant și o cafenea, vestiare, grupuri sanitare și birouri pentru personalul administrativ.

