grup de oameni la evenimentul ora de sibiu în fața unui banner sibiu hermannstadt, participanți îmbrăcați elegant, la un eveniment cultural sau oficial din sibiu, românia.

Uniunea Consulilor Onorifici din România (UCOR) a organizat, în perioada 25–28 septembrie 2025, la  Sibiu, cea de-a X-a ediție a reuniunii membrilor săi, prilejuită de aniversarea a zece ani de la fondare – un eveniment cu valoare simbolică, întrucât UCOR a fost constituită în același oraș, în anul 2015. 

La deschiderea oficială au fost prezenți Excelența Sa, Dl. RIM Kap-soo, Ambasadorul Republicii Coreea  în România, Excelența Sa, Dl. Hon. Cav. Nikolaos K. Margaropoulos, Președintele FICAC (World  Federation of Consuls) și Consul onorific al Filipinelor la Thessaloniki, Grecia, precum și Hon. Consul  Baron Jean-Jacques Haus, Președintele EFCAC (European Federation of Consular Associations and  Corps) și Consul onorific al Lituaniei în Belgia, însoțit de delegația EFCAC formată din Dl. Nick van den  Griendt -Secretar General, Consul onorific al Estoniei în Țările de Jos, Dl. Dr. Guy Meyer -Consul  onorific al Braziliei la Strasbourg, Dl. Jacek Tymiński -Consul onorific al Republicii Moldova la Gdańsk,  Polonia, Dl. Marek Stefan Listowski -Consul onorific al Chiliei la Gdańsk, Polonia și Dl. Senator Dr. Ernst  Wunderbaldinger -Consul onorific al Portugaliei la Innsbruck, Austria, precum și 17 consuli onorifici,  membri UCOR, reprezentând statele: România, Austria, Bosnia și Herțegovina, Ecuador, Finlanda,  Islanda, Italia, Kazahstan, Luxemburg, Malta, Mexic, Republica Moldova, Slovacia și Ungaria. 

consulii onorifici din toată lumea au marcat zece ani de la inființarea ucor la sibiu / foto

Agenda reuniunii a inclus întrevederi la Primăria Municipiului Sibiu, unde delegația UCOR a fost primită  de primarul Astrid Fodor, precum și la Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, unde participanții s-au  întâlnit cu rectorul Prof. Univ. Dr. Sorin Radu. Vicepreședintele Consiliului Județean Sibiu, Paul  Kuttesch, a condus delegația UCOR și invitații internaționali într-un tur al Târgului de Eco-Turism, prilej  de a evidenția inițiativele județului în domeniul turismului sustenabil. 

Programul a cuprins, de asemenea, o vizită la Muzeul în aer liber ASTRA, unde participanții au avut  ocazia să descopere patrimoniul cultural tradițional românesc, iar pentru însoțitori a fost organizată o  vizită la Muzeul Național Brukenthal. În ultima zi a reuniunii, delegații au efectuat o vizită la Cetatea  Cristian, unde au vizitat biserica fortificată. Programul a continuat la Alba Iulia, cu un tur al Cetății Alba  Carolina, iar ulterior participanții au vizitat Jidvei, unde au luat parte la o degustare de vinuri la Castelul  Bethlen-Haller. 

Momentul culminant al evenimentului l-a constituit Gala „10 ani UCOR”, în cadrul căreia au fost  rememorate principalele realizări ale organizației și a fost lansat Albumul aniversar „UCOR – 10 ani de  diplomație economică și culturală”, care ilustrează prin texte și imagini activitatea Uniunii și contribuția  consulilor onorifici la consolidarea relațiilor economico-culturale ale României, cu țările trimițătoare. 

La acest eveniment, printre alți invitați, a participat și Excelența Sa, Dna. Consul Wiebke Oeser- Consul  al Republicii Federale Germania la Sibiu, precum și reprezentanți ai mass-media locală. 

Tot la Sibiu s-au desfășurat Board Meeting-ul și Adunarea Generală ale EFCAC, confirmând rolul activ al  UCOR în cadrul rețelelor consulare europene și internaționale și consolidând parteneriatele cu EFCAC și FICAC. 

„Aniversarea de la Sibiu este pentru noi nu doar un moment de sărbătoare, ci și o reconfirmare a  misiunii UCOR – aceea de a construi punți între România și statele pe care le reprezentăm, prin dialog  diplomatic, schimburi culturale și proiecte economice concrete”, a declarat Andreas Huber, Președinte  UCOR și Consul onorific al Austriei la Sibiu. 

Fondată în iunie 2015 la Sibiu, Uniunea Consulilor Onorifici din România reunește consuli onorifici  acreditați în țara noastră, având misiunea de a promova diplomația onorifică, cooperarea bilaterală și  valorile europene. UCOR este membră a EFCAC și FICAC.

consiliu de onoare al uniunii consulilor onorifici din românia la eveniment oficial.

