consulii onorifici din toată lumea au marcat zece ani de la inființarea ucor la sibiu / foto

Uniunea Consulilor Onorifici din România (UCOR) a organizat, în perioada 25–28 septembrie 2025, la Sibiu, cea de-a X-a ediție a reuniunii membrilor săi, prilejuită de aniversarea a zece ani de la fondare – un eveniment cu valoare simbolică, întrucât UCOR a fost constituită în același oraș, în anul 2015.

La deschiderea oficială au fost prezenți Excelența Sa, Dl. RIM Kap-soo, Ambasadorul Republicii Coreea în România, Excelența Sa, Dl. Hon. Cav. Nikolaos K. Margaropoulos, Președintele FICAC (World Federation of Consuls) și Consul onorific al Filipinelor la Thessaloniki, Grecia, precum și Hon. Consul Baron Jean-Jacques Haus, Președintele EFCAC (European Federation of Consular Associations and Corps) și Consul onorific al Lituaniei în Belgia, însoțit de delegația EFCAC formată din Dl. Nick van den Griendt -Secretar General, Consul onorific al Estoniei în Țările de Jos, Dl. Dr. Guy Meyer -Consul onorific al Braziliei la Strasbourg, Dl. Jacek Tymiński -Consul onorific al Republicii Moldova la Gdańsk, Polonia, Dl. Marek Stefan Listowski -Consul onorific al Chiliei la Gdańsk, Polonia și Dl. Senator Dr. Ernst Wunderbaldinger -Consul onorific al Portugaliei la Innsbruck, Austria, precum și 17 consuli onorifici, membri UCOR, reprezentând statele: România, Austria, Bosnia și Herțegovina, Ecuador, Finlanda, Islanda, Italia, Kazahstan, Luxemburg, Malta, Mexic, Republica Moldova, Slovacia și Ungaria.

Agenda reuniunii a inclus întrevederi la Primăria Municipiului Sibiu, unde delegația UCOR a fost primită de primarul Astrid Fodor, precum și la Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, unde participanții s-au întâlnit cu rectorul Prof. Univ. Dr. Sorin Radu. Vicepreședintele Consiliului Județean Sibiu, Paul Kuttesch, a condus delegația UCOR și invitații internaționali într-un tur al Târgului de Eco-Turism, prilej de a evidenția inițiativele județului în domeniul turismului sustenabil.

Programul a cuprins, de asemenea, o vizită la Muzeul în aer liber ASTRA, unde participanții au avut ocazia să descopere patrimoniul cultural tradițional românesc, iar pentru însoțitori a fost organizată o vizită la Muzeul Național Brukenthal. În ultima zi a reuniunii, delegații au efectuat o vizită la Cetatea Cristian, unde au vizitat biserica fortificată. Programul a continuat la Alba Iulia, cu un tur al Cetății Alba Carolina, iar ulterior participanții au vizitat Jidvei, unde au luat parte la o degustare de vinuri la Castelul Bethlen-Haller.

Momentul culminant al evenimentului l-a constituit Gala „10 ani UCOR”, în cadrul căreia au fost rememorate principalele realizări ale organizației și a fost lansat Albumul aniversar „UCOR – 10 ani de diplomație economică și culturală”, care ilustrează prin texte și imagini activitatea Uniunii și contribuția consulilor onorifici la consolidarea relațiilor economico-culturale ale României, cu țările trimițătoare.

La acest eveniment, printre alți invitați, a participat și Excelența Sa, Dna. Consul Wiebke Oeser- Consul al Republicii Federale Germania la Sibiu, precum și reprezentanți ai mass-media locală.

Tot la Sibiu s-au desfășurat Board Meeting-ul și Adunarea Generală ale EFCAC, confirmând rolul activ al UCOR în cadrul rețelelor consulare europene și internaționale și consolidând parteneriatele cu EFCAC și FICAC.

„Aniversarea de la Sibiu este pentru noi nu doar un moment de sărbătoare, ci și o reconfirmare a misiunii UCOR – aceea de a construi punți între România și statele pe care le reprezentăm, prin dialog diplomatic, schimburi culturale și proiecte economice concrete”, a declarat Andreas Huber, Președinte UCOR și Consul onorific al Austriei la Sibiu.

Fondată în iunie 2015 la Sibiu, Uniunea Consulilor Onorifici din România reunește consuli onorifici acreditați în țara noastră, având misiunea de a promova diplomația onorifică, cooperarea bilaterală și valorile europene. UCOR este membră a EFCAC și FICAC.



