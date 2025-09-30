csu a stabilit unde se mută de la sibiu: “avem un acord semnat”

Invitat la Ora de Sport, directorul lui CSU Sibiu, Alexandru Hanea a abordat subiectul referitor la mutarea inevitabilă a echipei începând din sezonul 2026-2027.

Consiliul Județean Sibiu a amânat startul lucrărilor de modernizare la Sala Transilvania pentru vara anului viitor, astfel că echipa de baschet masculin va avea nevoie din sezonul viitor de o altă sală unde să se antreneze și să dispute jocurile oficiale.

”Problema cea mai mare este alta, o mare este un proces care contravine cu planurile pe termen lung. Mă aștept ca o eventuală mutare să fie un pas foarte dureros. E adevărat, la solicitarea noastră, Consiliul Județean ne-a susținut și a amânat demararea lucrărilor pentru luna iunie 2026, când noi, teoretic, vom încheia campionatul. Nu știu care este termenul de finalizare al lucrărilor și mai departe, mi-e greu să spun ce se va întâmpla. Noi avem și pe cineva aproape care a trecut prin chestia asta și mă refer la echipa de fotbal FC Hermannstadt. Nu a fost nimic de dorit prin ce au trecut ei în momentul ăla, adică știm ce înseamnă” a afirmat Alexandru Hanea la Ora de Sport.

Conducerea lui CSU Sibiu optează pentru varianta Sala Măgura din Cisnădie, inaugurată în 2015, cu o capacitate de 820 locuri, situată cel mai aproape de Municipiu. ”De departe, cea mai oportună variantă este Cisnădie. De asemenea, la fel ca și în cazul Consiliului Județean, trebuie să spun că și Primăria Cisnădie a primit solicitarea noastră foarte bine și sunt dispuși să ne găzduiască acolo. Avem în momentul de față un acord scris cu dânșii. Însă, suntem într-o perioadă de impredictibilitate sporită și trebuie să luăm lucrurile pas cu pas, să vedem ce se întâmplă. Cred că discuția asta o putem avea cel mai concret undeva la începutul anului, când vom ști clar ce urmează să facem în sezonul viitor” a mai spus Alexandru Hanea.

Ora de Sibiu, liderul presei locale online, a lansat în urmă cu doi ani Ora de Sport, un produs dedicat iubitorilor de sport. Cu un studio modern și o echipă de profesioniști, emisiunea aduce în prim-plan interviuri exclusive și informații de ultimă oră din lumea sportului. În ultima ediție a Orei de Sport, redactorul-șef Dragoș Popescu l-a avut ca invitat pe Alexandru Hanea, directorul lui CSU Sibiu.