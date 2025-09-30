Cei mai mici, dar și cei mai voioși drumeți care colindă potecile din munții județului Sibiu, vor fi răsfățați în a doua lună de toamnă: „Anii Drumeției” le-a pregătit trei ture de neuitat.

Prima drumeție este programată duminică, 5 octombrie ac, când cei mici sunt invitați să descopere potecile ascunse din Munții Cindrel. A doua va avea loc sâmbătă, 11 octombrie, cu plecare de la Schitul Sibiel, trecere prin Poiana Godia – fosta Cabană Fântânele – Cetatea Salgo și sosire în Sibiel.

Și dacă primele două ture sunt organizate în masivele Cindrel și Lotru, pe 18 octombrie vine rândul Făgărașului, când va fi „atacată” Valea Viștei Mari.

Trupa „Micilor Montaniarzi” va fi ghidată de Radu Zaharie: „Sunt realmente surprins de fiecare dată de rezistența și de determinarea micilor noștri montaniarzi. Este cu adevărat una din cele mai mari bucurii personale să putem constata că prin „Anii Drumeției” crește o nouă generație de iubitori ai muntelui si a mișcării în natură. Cu cat reușim să transmitem mai mult și mai bine acest “virus” celor care ne calcă pe urme, cu atât bucuria noastră este mai mare.”

Așadar, „cei mici”, însoțiți de „cei mari” sunt invitați să-și rezerve un loc la drumețiile organizate în toate cele trei masive ale județului Sibiu, accesând www.aniidrumetiei.ro, mai ales că “micii montaniarzi “ nu plătesc taxa de ghidaj.