emanuel vlad, elevul navetist din sibiu care a ajuns campion național la kickboxing / foto

Emanuel Vlad, un tânăr sibian, elev navetist la Liceul „Johannes Lebel” din Tălmaciu și sportiv legitimat la Puma Club, a devenit una dintre cele mai promițătoare figuri ale kickboxingului românesc. La doar 17 ani, el deținea deja titlul de campion național la kickboxing în 2024 și cu o centură de campion, obținute după doar doi ani de antrenamente intense. Astăzi, ajuns la vârsta majoratului, Emanuel continuă să câștige titluri de campion.

Sub îndrumarea antrenorului Răzvan Dăncăneț, Emanuel nu doar că a progresat rapid, dar a și demonstrat o mentalitate de luptător. „Este un tânăr disciplinat, cu o atitudine exemplară. Nu mai departe de weekend-ul trecut, Emanuel a câștigat un meci dificil la Casa de Cultură din Alba Iulia, în cadrul galei Cezar Fight Championship, fiind desemnat cel mai bun luptător la categoria sa. Ne mândrim cu el!”, a declarat antrenorul său.

Pe lângă performanțele din kickboxing, Emanuel se antrenează și în MMA (arte marțiale mixte), disciplină ce combină tehnici din sporturi precum judo, kickboxing, brazilian jiu jitsu, taekwon-do, karate, lupte libere sau box. Recent, a participat și la Colosseum Tournament în Brașov, unde, deși a pierdut la puncte, a impresionat publicul și a fost considerat revelația serii.

Puma Club Sibiu este deja cunoscut ca fiind cel mai bun club de taekwon-do din România, însă secția de kickboxing vine puternic din urmă. În prezent, aici se antrenează aproximativ 40 de sportivi, cu vârste între 11 și 40 de ani, iar Emanuel Vlad este, fără îndoială, unul dintre cei mai străluciți dintre ei.



