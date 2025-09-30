exclusiv - confesiunile lui balaure după accidentarea gravă: ”primele nopți au fost foarte grele. mental sunt bine”

Operat de ligamente în urmă în două săptămâni, mijlocașul lui FC Hermannstadt, Silviu Balaure (29 ani) a început deja recuperarea la București cu kinetoterapeutul campioanei FCSB, Ovidiu Kurti.

Mijlocașul lui FC Hermannstadt, Silviu Balaure a fost operat cu două săptămâni în urmă de cunoscutul medic Ion Bogdan Codorean, a depășit perioada cea mai grea și zilele următoare va merge pentru a îi fi scoase ațele. Fotbalistul a mai suferit o intervenție chirurgicală asemănătoare în urmă cu 6 ani și este optimist.

”Primele trei nopți au fost foarte grele, dar ușor, ușor, încep să îmi revin. Vineri urmează să îmi scot firele și, cel mai probabil, voi renunța la o cârjă. În circa două săptămâni sper să pot merge fără cârje. După operație, am discutat cu doctorul și mi-a spus că totul depinde de cum răspunde organismul meu la recuperare. Nu există un termen fix, dar eu voi da totul ca să revin cât mai repede. Am mai trecut printr-o astfel de operație acum 6 ani și atunci recuperarea a decurs bine” a spus jucătorul lui FC Hermannstadt pentru Ora de Sibiu.

Silviu Balaure a avut un start excelent de sezon, era lider după 8 etape în topul paselor decisive în Superliga și promitea să facă cel mai bun sezon al său. A suferit însă o cruntă accidentare în amicalul cu echipa de eșalon secund, CSC Șelimbăr.

”Asta aveam în minte, voiam să fie unul dintre cele mai bune sezoane ale mele și totodată un sezon bun pentru echipă, chiar dacă începutul nu a fost cel mai reușit. E greu după o accidentare, pentru că nu poți fi pe teren și te simți neputincios față de echipă. Dar mental sunt bine, am familia, colegii și clubul alături de mine. Sunt sigur că voi reveni mai puternic decât am fost până acum” a mai afirmat mijlocașul.

”Bala” este convins că sibienii vor începe urcușul în clasamentul Superligii. Prima ocazie este chiar următorul meci, în deplasarea de la Cluj, contra CFR-ului.

”Cred că echipa a avut parte de neșansă în multe meciuri de la începutul campionatului. Și cu Argeș a fost la fel, pur și simplu mingea nu a vrut să intre în poartă. Dar, eu sunt sigur că băieții vor scoate la capăt situația și totul va fi bine. Cum echipa a reușit să câștige cu Rapid, sunt convins că și împotriva celor de la CFR poate obține un rezultat pozitiv. Ar fi important să fie o atmosferă bună înainte de pauza pentru națională, iar apoi să înceapă o serie pozitivă, așa cum s-a întâmplat și sezonul trecut” crede Balaure.

Recuperare la Ovidiu Kurti

Fotbalistul Sibiului a început recuperarea în Capitală cu Ovidiu Kurti, renumitul kinetoterapeut de la FCSB, cel cu care a lucrat în urmă cu doi ani și Dragoș Iancu după accidentarea teribilă suferită la peroneu. ”Colegii mă susțin mult. Vorbesc aproape zilnic cu unii dintre ei și asta mă ajută enorm să rămân motivat și să mă recuperez cât mai repede. Ovidiu Kurti este cel mai bun kinetoterapeut” a povestit Silviu Balaure. Cu ceva ani în urmă, Kurti a fost kinetoterapeutul lui Gaz Metan Mediaș.

Numele lui Ovidiu Kurti este sinonim cu revenirea pe teren a sute de sportivi profesioniști după accidentări grave, majoritatea urmate de intervenții chirurgicale complicate. În cei peste 20 de ani de experiență, acumulată inclusiv la celebra clinica Isokinetic din Bologna, Ovidiu Kurti și-a construit cariera pas cu pas, ajungând să facă parte din staff-ul FCSB.