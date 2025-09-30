facturi mai mici la iarnă: sibienii pot primi până la 500 lei pe lună pentru încălzire

Începând de joi, 1 octombrie, Direcția de Asistență Socială din cadrul Primăriei Sibiu primește cereri pentru acordarea ajutorului de încălzirea locuinței și a suplimentului pentru energie pentru sezonul rece 1 noiembrie 2025 – 31 martie 2026, beneficii sociale care pot fi acordate și cumulativ celor eligibili.

Cine poate primi aceste ajutoare? Pot beneficia familiile și persoanele singure ale căror venituri nete sunt de până la 1.386 lei/membru de familie în cazul familiilor sau 2.053 lei, în cazul persoanei singure. Menționăm că sprijinul nu se acordă celor care dețin în proprietate bunuri incluse în Lista bunurilor care conduc la excluderea de la acordarea acestui ajutor: https://www.sibiu.ro/new/pdf/Lista_bunurilor_care_exclud_acordarea_ajutorului_de_incalzire.pdf.

Perioada de depunere a documentelor:

1-15 octombrie, pentru obținerea ajutorului pentru încălzirea locuinței pe tot parcursul sezonului rece sau oricând după această dată, pe parcursul celor 5 luni ale sezonului rece, pentru cei care îndeplinesc ulterior condițiile de acordare,

tot până în 15 octombrie, pentru solicitarea suplimentului pentru energie concomitent cu ajutorul pentru încălzire sau pe parcursul anului pentru cei care doresc suplimentul separat de ajutorul pentru încălzire.

Actele necesare se pot depune:

Online, pe adresa de e-mail minim@sibiu.ro.

La ghișeul Direcției de Asistență Socială, de pe B-dul Victoriei nr. 1-3, corp B, camera 2, de luni până joi, între orele 8.00 – 15.00, iar vineri între orele 8.00 – 12.00.

Formularele sunt disponibile:

Online, pe sibiu.ro, la secțiunile Acte și Formulare necesare sau pe portalul E-Administrație: https://e-administratie.sibiu.ro/cmsSE/categories/asistenta-sociala /.

În format tipărit, la ghișeul Direcției de Asistență Socială.

Criteriile de acordare:

Ajutorul pentru încălzirea locuinței se acordă:

pe o perioadă de maxim 5 luni, lunar, între 1 noiembrie 2025 – 31 martie 2026,

utilizatorilor de energie termică, energie electrică, gaze naturale sau lemne și combustibili petrolieri, în funcție de venitul mediu net lunar pe membru de familie sau al persoanei singure, procentual, dar nu mai mult de 250 lei/lună pentru gaze naturale, 500 lei/lună pentru energie electrică și 320 lei/lună (pentru combustibili solizi și/sau petrolieri),

Important: Ajutorul pentru încălzire nu se acordă direct beneficiarilor, ci se scade din factura care atestă contravaloarea consumului lunar, de către furnizori și nu poate fi mai mare decât valoarea consumului facturat. Excepție face doar contravaloarea ajutorului pentru încălzire ce constă în combustibili solizi și/sau petrolieri, care se plătește direct titularului de către D.A.S Sibiu.

Suplimentul pentru energie se acordă pe tot parcursul anului, lunar, în sumă fixă: 10 lei /lună pentru energie termică, 10 lei/lună pentru gaze naturale, 20 lei/lună pentru lemne, 30 lei/lună pentru energie electrică sau 70 lei/lună în situația în care singura sursă de energie utilizată este energia electrică.

Informații suplimentare se pot obține de la Compartimentul Ajutor Incluziune din cadrul DAS Sibiu, la sediul amintit sau la numărul de telefon: 0739.016.037, de luni până joi între orele 08.00- 16.00, respectiv vineri între orele 08.00- 13.30.