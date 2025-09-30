fc hermannstadt iese la atac. daniel niculae: „după rapid suntem cea mai dezavantajată echipă din campionat!”

FC Hermannstadt a pierdut cu 0-1 meciul disputat împotriva celor de la FC Argeș, dar conducerea sibienilor acuză din nou arbitrajul. Daniel Niculae susține că la faza golului marcat de Caio, fundașul Karo a fost faultat clar, iar în urma duelului jucătorul s-a ales și cu o accidentare serioasă.

Golul decisiv al partidei a fost înscris în minutul 65, după ce Caio a recuperat mingea la mijlocul terenului în fața lui Karo și a finalizat. Oficialii sibieni afirmă că mingea a fost câștigată printr-un fault evident asupra jucătorului lor.

Daniel Niculae: „După Rapid, suntem a doua cea mai dezavantajată echipă”

Președintele clubului a avut un discurs vehement legat de ce s-a întâmplat la meciul pierdut acasă cu FC Argeș:

„Sunt mai multe meciuri în care am fost privați de puncte. Nu vorbesc despre micile ciupeli, greșeli fără implicații. Ci de greșeli din cauza cărora avem mai puține puncte. După Rapid suntem cea mai dezavantajată echipă! La Craiova ne-au scos mingea din poartă. Nu mă convinge nimeni că acolo nu e gol. Cu Petrolul am avut penalty la 1-0 pentru ei, cu Rapid am avut penalty la Neguț, iar acum a fost fault la golul lor.”

Niculae recunoaște că echipa trebuie să marcheze mai mult pentru a evita situații similare:

„Nu vreau ca unii să-și creeze un alibi din aceste greșeli pentru că și noi trebuie să oferim mai multe, să dăm mai multe goluri, să nu ne lăsăm afectați de aceste momente. Dar este o evidență pe care nu o poate nega nimeni.”

Probleme medicale grave pentru Karo

Fundașul central al sibienilor a părăsit terenul accidentat și a făcut deja un RMN. Rezultatele arată că are genunchiul umflat și probleme la menisc, iar medicii nu exclud o accidentare și la ligamente.

„Fotbalistul nostru are genunchiul umflat, calcă greu pe el, iar medicii spun că are meniscul afectat. E posibil să aibă și la ligamente ceva, dar așteptăm să se pronunțe. Dacă nu este foarte clar, probabil că peste câteva zile va mai face un RMN”, a explicat Daniel Niculae, la Digi Sport.

Eșecul cu FC Argeș alimentează lista de nemulțumiri a sibienilor față de arbitraj, însă și problemele medicale ale lui Karo complică situația lui Hermannstadt. În timp ce Daniel Niculae vorbește despre nedreptăți repetate, specialiștii din arbitraj consideră că faza din care a venit golul a fost regulamentară.