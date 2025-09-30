femei agresate de iubiți la dumbrăveni și racovița: una din ele a fost bătută cu pumnii și picioarele
FOTO: arhivă

În ultimele 24 de ore, polițiștii sibieni au intervenit în două cazuri de violență domestică, emise ordine de protecție provizorii împotriva agresorilor.

La data de 29 septembrie, în jurul orei 22:40, polițiștii din cadrul Poliției Orașului Dumbrăveni au fost sesizați de o tânără de 22 de ani, din localitate, care a reclamat că ar fi fost agresată fizic de concubinul său, în vârstă tot de 22 de ani, domiciliat în Șaroș pe Târnave. Conform verificărilor, după ce s-au întors împreună de la o petrecere, bărbatul ar fi început să fie agresiv verbal și fizic, lovind-o cu pumnii și picioarele. În urma evaluării riscului, polițiștii au constatat un pericol iminent pentru viața și integritatea victimei și au emis un ordin de protecție provizoriu pe o perioadă de 5 zile împotriva agresorului.

În aceeași seară, polițiștii Secției nr. 3 Poliție Rurală Agnita au intervenit în comuna Racovița, după ce o femeie de 36 de ani a reclamat că fostul concubin, în vârstă de 32 de ani, din Merghindeal, ar fi lovit-o în zona membrelor superioare. Evaluarea riscului a indicat, de asemenea, un pericol iminent pentru libertatea, viața și integritatea fizică a victimei, fiind emis și în acest caz un ordin de protecție provizoriu pe o perioadă de 5 zile.

Polițiștii reamintesc că astfel de cazuri sunt atent monitorizate și încurajează victimele violenței domestice să sesizeze imediat autoritățile.

