iarnă în toată regula pe transfăgărășan. a nins destul de tare / video

DRDP Brașov anunță că, în această perioadă, pe DN7C – , circulația se desfășoară în condiții de iarnă, iar echipele Districtului Bâlea intervin pentru deszăpezirea drumului.

În prezent, lucrările se desfășoară cu două utilaje dotate cu lamă și răspânditor de sare, iar autoritățile sunt pregătite să suplimenteze forțele dacă situația o va impune.

Deocamdată, drumul nu este închis, însă autoritățile nu exclud posibilitatea unei închideri temporare dacă condițiile meteo se vor înrăutăți.

DRDP Brașov recomandă șoferilor să evite circulația în zona alpină dacă nu sunt pregătiți să conducă în condiții de iarnă și să adopte viteza și precauțiile necesare pentru siguranța lor.