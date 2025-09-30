Incendiu la o casă din apropierea Promenada Mall Sibiu.
Pompierii sibieni au fost solicitați de urgență, în această după-amiază, pentru stingerea unui incendiu izbucnit la mansarda unei case situate pe strada Lector, în apropierea Promenada Mall din municipiul Sibiu.
UPDATE: Incendiul a fost localizat. Flăcările afectează aproximativ 80 de metri pătrați din mansarda locuinței. Potrivit ISU Sibiu, nu există pericol de propagare la vecinătăți, iar pompierii acționează în continuare pentru lichidarea incendiului.
Știre inițială
La fața locului au fost mobilizate trei autospeciale de stingere, o autoscară, o autospecială de descarcerare și un echipaj SMURD.
Potrivit primelor informații transmise de ISU Sibiu, nu s-au înregistrat victime. Incendiul se manifestă la nivelul mansardei cu flacără deschisă și degajări de fum.
