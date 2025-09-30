Aproape 50 de lungmetraje și scurtmetraje – filme artistice, documentare și de animație, o selecție a celor mai bune producții maghiare recente și filme-cult îi așteaptă pe cinefili în acest an, între 1 și 5 octombrie, la Filmtettfeszt – Zilele Filmului Maghiar 2025. Festivalul va avea loc în 17 localități din Transilvania, intrarea este gratuită, iar filmele beneficiază de subtitrare în limba română.

Producțiile din cadrul Zilelor Filmului Maghiar 2025 vor putea fi vizionate la Cluj-Napoca, Oradea, Sibiu, Brașov, Arad, Timișoara, Satu Mare, Blaj, Sfântu Gheorghe, Târgu Secuiesc, Gherla, Săvădisla, Covasna, Joseni, Vlăhița, Miercurea Ciuc și Odorheiu Secuiesc.

Deschiderea oficială a festivalului va avea loc miercuri, 1 octombrie, de la ora 20, la cinematograful clujean Victoria. Festivitatea va fi urmată de proiecția documentarului Muzica Apusenilor 2/Hegyizene 2, un film regizat de Szendőfi Balázs care spune povești fascinante ale naturii din Munții Apuseni.

La Filmtettfeszt 2025 vor rula 10 lungmetraje de ficțiune, iar patru dintre ele sunt proiectate în premieră în România după ce au fost prezente la mari festivaluri europene: Prieten tăcut/Csendes barát – regizat de Ildikó Enyedi și cu Léa Seydoux între protagoniști, filmul va ajunge la Cluj și la Timișoara după a câștigat mai multe premii la Festivalul de Film de la Veneția, Jimmy Jaguár (un pseudo-documentar/mockumentary care a fost prezentat în premieră la Karlovy Vary), Toate stelele/Minden csillag (un film de debut care a avyt premiera la Festivalul de Film de la Sarajevo) și Mâine voi muri/Holnap meghalok (un horror care a debutat la Festivalul de Film de la Varșovia).

Festivalul va include și proiecții-eveniment a patru filme clasice maghiare: Fără destin/Sorstalanság cu clujeanul Áron Dimény, În picaj/Zuhanás közben – în prezența legendarei actrițe Pogány Judit, invitata de onoare a festivalului, Secția/A részleg – care îl are ca invitat special pe scriitorul Bodor Ádám, autorul romanului pe care se bazează filmul, precum și Meteo – primul SF maghiar, o distopie postapocaliptică care a avut premiera în urmă cu 35 de ani.

Între filmele incluse în programul evenimentului se numără și două comedii care au doborât toate recordurile de box office în ultimele luni, cele mai de succes filme maghiare în ultimele patru decenii: Cum aș putea trăi fără tine?/Hogyan tudnék élni nélküled? și Femei pe fugă/Futni mentem.

În cadrul Zilelor Filmului Maghiar 2025 vor fi proiectate 7 documentare, între care Beyond the River (despre o comunitate în care suferința, sărăcia și violența sunt parte a realității zilnice) și Libertate pe munte/Szabadság a hegyen (despre obiceiul vizionării meciurilor de fotbal pe dealuri și munți în centrul României, în anii ’80).

Un alt punct important din program este Filmgalopp, competiția documentarelor maghiare din Transilvania. Anul acesta sunt în concurs șase creații, care vor fi proiectate în cinema, dar vor putea fi vizionate și online, pe websiteul festivalului pe toată durata Filmtettfeszt. Publicul va putea acorda un vot filmului preferat online, tot pe site, între 1 și 3 octombrie, miezul nopții.

Premiul Mânzul Șarg, acordat anual în cadrul Zilelor Filmului Maghiar, va fi primit în acest an de actorul clujean Áron Dimény, iar în cadrul festivalului va fi proiectată drama Fără destin/ Sorstalanság, care îl are în distribuție. Actor redutabil de teatru, a debutat ca actor în cinema în 1999, în filmul Apărarea chineză/Kínai védelem al lui Gábor Tompa, dar marele succes de carieră a urmat odată cu rolul din Fără destin/Sorstalanság (regia Lajos Koltai), în care l-a interpretat pe Bandi Citrom, cel care salvează viața personajului principal. A interpretat personajul principal în căutarea unchiului său în Europolis (regia Cornel Gheorghiță) și rolul unui medic proaspăt absolvent în lumea nebună a filmului Undeva la Palilula, câștigător a șase Premii Gopo, regizat de Silviu Purcărete. În ultimii ani, s-a confruntat cu turbulențele zilelor revoluției în filmul Libertate al lui Tudor Giurgiu, a interpretat rolul unui profesor în Fără aer/Elfogy a levegő (în regia lui Katalin Moldovai) și al unui jude din Sibiu în serialul TV Tündérkert (regizat de Isti Madarász). În Ungaria a mai jucat în Mansfeld, Kalandorok/Aventurierii, A vizsga și în filmul nominalizat la Oscar Post Mortem. Pe lângă provocările de pe scenă și de pe marele ecran, îi place să joace și în filme studențești.

Informații detaliate despre programul pe orașe al Zilelor Filmului Maghiar, dar și bilete cu valoare zero găsiți la adresa www.zilelefilmuluimaghiar.ro.

Festivalul este organizat de asociația clujeană Filmtett, alături de co-organizatori locali, și se află la ediția 25.