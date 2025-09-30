inter și-a ajustat obiectivul ”din mers”. urmează o premieră în istoria clubului

Inter Sibiu joacă în premieră într-un meci oficial de Liga 3 în nocturnă, pe ”Municipal”, vineri, 3 octombrie (0ra 18.00), cu Minerul Lupeni, în runda a 7-a.

Două pretendente la play-off în Seria 6 din Liga 3, Inter și Minerul Lupeni se înfruntă vineri seara, de la ora 18.00, pe Stadionul Municipal. După șase etape, cele două formații sunt la egalitate de puncte, câte 8, fiind despărțite de golaveraj. Biletele pentru meciul Inter – Lupeni sunt disponibile pe platforma Bilete.ro, la prețul de 10 lei bucata. Copiii sub 14 ani au acces gratuit.

După șase etape din Liga 3, Inter este pe locul 6, cu 8 puncte, la egalitate de puncte cu locul 4, o clasare onorabilă pentru o echipă nou-promovată. Cum se știe, primele patru clasate merg în play-off, doar cu punctajul acumulat în jocurile directe.

”E bine pentru momentul acesta, este o serie foarte echilibrată. Suntem echipă nouă, cu jucători veniți din toate părțile, nu cei mai experimentați din Liga 3, avem mulți tineri sibieni, precum Bârză, Veștemean, Țichindelean, A. Bîrsan sau Chirilă. Toți ne dorim play-off, e bine să ne propunem obiective înalte, dar o luăm pas cu pas” a spus antrenorul Călin Moldovan.

După promovarea în Liga 3, Inter a mai păstrat în lot doar 5 din cei 27 de jucători care au terminat sezonul trecut: Ciorgovean, Niță, Onețiu, Timiș și Bărculeț.