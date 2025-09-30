De astăzi, 30 septembrie, zona de plajă și îmbăiere, precum și locul de joacă plutitor din cadrul Complexului Lacul lui Binder se închid oficial. Chiar și așa, complexul rămâne deschis pentru sibienii pasionați de mișcare și relaxare în aer liber. În funcție de condițiile meteo, vizitatorii pot practica în continuare schi nautic, wakeboarding, caiac sau Stand Up Paddleboarding (SUP), dar și pescuit sportiv ori plimbări seara, în intervalul 20.00–23.00.

Primarul Sibiului, Astrid Fodor, a declarat că sezonul 2025 a fost unul de succes, cu o creștere de 14% a numărului de vizitatori față de 2024. În perioada 1 mai – 30 septembrie, complexul a atras 18.100 de vizitatori, generând venituri la bugetul local de 500.985 lei.

Cei mai mulți sibieni au ales să se bucure de plajă – peste 16.500 de vizitatori –, în timp ce 1.365 de persoane au încercat sporturile nautice, de la wakeboarding la caiac sau SUP. „Aceste cifre arată că sibienii au găsit la Lacul Binder un loc frumos pentru a-și petrece timpul liber, în oraș”, a subliniat Astrid Fodor.

Pentru iubitorii de mișcare, activitățile continuă: