obligatoriu cu cauciucuri de iarnă: sancțiuni dure pentru șoferii care ignoră legea

Conducătorii auto din România trebuie să echipeze vehiculele cu anvelope de iarnă atunci când circulă pe drumuri publice acoperite cu zăpadă, gheață sau polei. Obligația nu este legată de o dată fixă din calendar, ci depinde strict de condițiile meteo, potrivit Codului Rutier (OUG 195/2002 și HG 1391/2006), scrie Digi24.

Când sunt obligatorii anvelopele de iarnă

Legea prevede că șoferii care circulă pe drumuri acoperite cu zăpadă, gheață sau polei fără anvelope de iarnă comit contravenții și se sancționează cu amendă din clasa a IV-a. Aceasta poate varia între 9 și 20 de puncte-amendă, adică între 1.822,5 și 4.050 lei (începând cu 1 ianuarie 2025, valoarea punctului de amendă este 202,5 lei). În plus, poliția rutieră poate reține certificatul de înmatriculare al vehiculului.

Pentru autovehiculele de transport marfă cu masă mai mare de 3,5 tone și pentru cele de transport persoane cu mai mult de 9 locuri, șoferii trebuie să echipeze axa de tracțiune cu anvelope de iarnă sau să utilizeze lanțuri sau alte echipamente antiderapante omologate.

Ce sunt considerate anvelope de iarnă

Potrivit Ordonanței Guvernului nr. 5/2011, anvelopele de iarnă trebuie să fie omologate conform Directivei 92/23/CE și să fie inscripționate cu unul dintre simbolurile „M+S”, „M.S.”, „MS” sau „M&S”. Anvelopele marcate doar „all seasons” nu sunt acceptate.

Recomandările Poliției Române

Inspectoratul General al Poliției Române recomandă:

Să verificați prognoza meteo și starea drumurilor înainte de a pleca la drum;

Să adaptați viteza la condițiile de drum: maximum 30 km/h în localități și 50 km/h în afara lor pe zăpadă, polei sau gheață;

Să folosiți corect sistemele de iluminare, semnalizare și dezaburire;

Să echipați vehiculul cu pneuri corespunzătoare și, dacă este cazul, cu lanțuri sau alte echipamente antiderapante certificate.

Dotări obligatorii în autoturism și sancțiuni

În 2025, toate vehiculele (cu excepția categoriilor AM, A1, A2, A, tractoarelor și tramvaielor) trebuie să fie dotate cu trusă medicală de prim-ajutor, două triunghiuri reflectorizante și stingător de incendiu omologate. Nerespectarea acestei obligații se sancționează cu amendă din clasa a II-a, între 810 și 1.012,5 lei, iar plata în termen de 15 zile reduce amenda la jumătate, adică 405 lei.

Valoarea amenzilor rutiere în 2025