Parteneriat pentru speranță: Consiliul Județean Sibiu se alătură campaniei „Donează păr pentru copii” pentru a reda zâmbetul micilor pacienți oncologici.

În ședința ordinară din 25 septembrie 2025, Consiliul Județean Sibiu a aprobat încheierea unui parteneriat cu Asociația HAIRMATCHING – organizație internațională non-profit, cu sediul în Austria – pentru promovarea campaniei umanitare „Donează păr pentru copii”.

Campania se desfășoară în perioada septembrie 2025 – septembrie 2026 și urmărește transformarea donațiilor de păr în peruci medicale, oferite gratuit copiilor care își pierd podoaba capilară în urma tratamentelor oncologice. Pentru un copil, o perucă înseamnă mai mult decât un obiect: înseamnă șansa de a-și recăpăta încrederea, bucuria și puterea de a merge mai departe.

Consiliul Județean Sibiu va sprijini această inițiativă prin diseminarea campaniei în instituțiile medicale, culturale, sociale și educaționale aflate în coordonarea sa, dar și prin intermediul canalelor proprii de comunicare publică. Sprijinul este exclusiv logistic și de comunicare, pentru ca mesajul să ajungă la cât mai mulți sibieni.

Cum se poate implica fiecare dintre noi:

Donația trebuie să aibă minimum 35 cm de păr (curat, uscat și prins în elastice).

Părul donat va fi transformat în peruci medicale, menite să aducă alinare și speranță copiilor bolnavi de cancer.

Detalii complete despre campanie și instrucțiunile pas cu pas pentru donație sunt disponibile pe site-ul oficial: www.hairmatching.com.