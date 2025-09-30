pestă porcină la șura mare: 10 porci sacrificați și târguri interzise pe termen nedeterminat în 7 localități

Centrul Local de Combatere a Bolilor Sibiu (C.L.C.B.) a confirmat un focar de Pesta Porcină Africană (PPA) într-o gospodărie din comuna Șura Mare. Decizia a fost aprobată astăzi, 30 septembrie, în cadrul ședinței online a Unității Locale de Decizie (U.L.B.), condusă de prefectul județului Sibiu, Mircea Dorin Crețu.

Detalii despre focar

Pe 29 septembrie, medicul veterinar de liberă practică a fost notificat de proprietarul exploatației despre îmbolnăvirea a două suine femele, în vârstă de 7 luni. Animalele prezentau hipertermie de 40,8°C, inapetență, apatie și tulburări de coordonare. Diagnosticul de PPA a fost confirmat de Laboratorul Sanitar Veterinar și pentru Siguranța Alimentelor Sibiu, conform B.A.12380/29.09.2025.

În exploatație se aflau 10 suine, aparținând a doi proprietari diferiți. Toate animalele vor fi neutralizate pentru a preveni răspândirea virusului. Operațiunea va fi efectuată sub supraveghere sanitar-veterinară.

Zone de restricție și măsuri impuse

Autoritățile au stabilit:

Zonă de protecție: minim 3 km în jurul focarului, incluzând localitățile Șura Mare, Hamba și zona Viile Sibiului.

Zonă de supraveghere: minim 10 km în jurul focarului, incluzând localitățile Ocna Sibiului, Slimnic, Nou, Daia Nouă, Sibiu, Șura Mică și Bungard.

Măsurile impuse includ:

Separarea porcilor de alte animale și de animalele sălbatice;

Supraveghere și examinare clinică suplimentară a animalelor;

Controlul rozătoarelor și al altor vectori de transmitere;

Dezinfectarea intrărilor și ieșirilor din exploatații;

Implementarea măsurilor de biosecuritate pentru personalul care intră în contact cu animalele;

Ecarisarea cadavrelor și subproduselor de la animale.

Restricții în zona de restricție:

Interzicerea circulației porcilor și produselor acestora;

Suspendarea târgurilor, expozițiilor și a evenimentelor care implică animale, inclusiv concursuri de cabaline;

Interzicerea circulației materialului seminal și a serviciilor de reproducere itinerante.

Măsuri pentru populație și autorități

Unitățile locale de sprijin vor desfășura campanii de informare a crescătorilor de suine, vor instala dezinfectoare la intrările și ieșirile din gospodării și vor identifica exploatațiile cu risc ridicat de răspândire a bolii.