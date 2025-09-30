pinocchio de sibiu: un adolescent a mințit că l-a bătut poliția, dar adevărul e mult mai rușinos

Un adolescent de 16 ani din județul Sibiu a încercat să pozeze în victimă și a acuzat că ar fi fost bătut de polițiști. Adevărul e însă mult mai stânjenitor: băiatul, fără permis și cu alcool la bord, a fost prins la volanul unei mașini fără numere de înmatriculare, pe care a înfipt-o direct într-un copac în timp ce încerca să fugă de oamenii legii. Și nu e prima dată când intră în belele cu dosar penal.

Acuzații grave la adresa poliției

Tânărul, în vârstă de 16 ani, a contactat redacția Ora de Sibiu, reclamând că a fost bătut de polițiști pe raza localității Nocrich. Totul s-ar fi petrecut în noaptea de 21 spre 22 septembrie. Fratele băiatului a mărturisit că acesta conducea un autoturism, deși nu avea permis de conducere, când oamenii legii l-ar fi oprit și l-ar fi luat la palme.

„Fratele meu a fost bătut la Nocrich de polițiști. Ei îl pândeau de mai multă vreme, fiindcă l-au mai prins conducând fără permis. Se duce din când în când să aducă lemne cu mașina. Într-o seară, a lăsat mașina la Nocrich și cineva i-a tăiat cauciucurile. El s-a gândit că n-are decât să ducă mașina mai aproape de casă, de Țichindeal, și a condus-o așa până la mănăstirea din Nocrich. Acolo l-a oprit poliția, l-au dat jos din mașină și l-au luat la palme. Mi-a povestit că l-au dus la secție în Alțâna, apoi cine știe pe unde l-au mai purtat și l-au hărțuit, i-au spus că îl bagă la școala de corecție. Copilul are buza spartă acum, și-a scos și certificat medico-legal”, povestește fratele tânărului care susține că a fost agresat de polițiști.

Era beat și a făcut accident

În realitate, lucrurile ar fi stat extrem de diferit. Un echipaj de poliție, aflat în patrulare în Nocrich, a observat în toiul nopții o mașină care nu avea plăcuțe de înmatriculare. Oamenii legii au procedat la oprirea autoturismului, dar cel aflat la volan și-a continuat drumul. Într-un final, șoferul s-a izbit de un copac, a coborât din mașină și a luat-o la fugă, fiind urmărit de polițiști pe jos. În câteva clipe el a fost prins.

„La data de 22 septembrie, în jurul orei 01:00, pe DJ 106, la ieșirea din localitatea Nocrich, polițiștii rutieri din cadrul Secției nr. 3 Poliție Rurală Agnita, aflați în exercitarea atribuțiilor de serviciu, au observat în trafic un autoturism care nu avea montate plăcuțele de înmatriculare, procedând la efectuarea semnalului regulamentar de oprire prin utilizarea semnalelor acustice și luminase. Întrucât conducătorul autoturismului nu s-a conformat, s-a impus urmărirea în trafic a autoturismul. După aproximativ 200 de m, pe fondul unui viraj brusc la dreapta, autoturismul urmărit a intrat în coliziune cu un copac aflat pe marginea părții carosabile, conducătorul acestuia a ieșit imediat din mașină și a părăsit locul faptei. Polițiștii l-au urmărit pedestru, fiind prins la scurt timp, imobilizat și condus la sediul Secției nr. 3 Poliție Rurală Agnita”, precizează Luciana Lazăr, purtătorul de cuvânt al IPJ Sibiu.

În urmă verificărilor efectuate de polițiști s-a stabilit că este vorba despre un minor, în vârstă de 16 ani, domiciliat în orașul Agnita. Având în vedere aceste aspect, polițiștii i-au contactat reprezentanții legali, iar la sediu a venit mama băiatului.

Adolescentul nu doar că nu avea permis de conducere, dar conducea băut autoturismul. El a avut o alcoolemie de 0,42 mg/l alcool pur în aerul expirat, fiind condus ulterior la o unitate medicală pentru recoltarea probelor biologice. Mai mult, polițiștii au stabilit că mașina condusă de minor nu avea plăcuțe de înmatriculare, figurând în bazele de date cu înmatricularea suspendată ca urmare a expirării ITP. De asemenea, nu avea nici asigurare obligatorie auto RCA.

IPJ: „Polițiștii nu au depășit cadrul legal”

În ceea ce privește acuzațiile băiatului, reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Sibiu spun că polițiștii nu l-au lovit pe băiat. În plus, ei au filmat întreagă scenă cu ajutorul bodycam-ului din dotare. „În niciun moment, polițiștii nu au depășit cadrul legal incident, măsurile luate împotriva minorului respectând cadrul legal. De asemenea, întreaga intervenția a fost filmată cu mijloacele aflate în dotarea Poliției Române”, arată Luciana Lazăr, purtătorul de cuvânt al instituției.

Adolescentul a precizat pentru Ora de Sibiu că a depus o plângere penală împotriva polițiștilor. IPJ Sibiu însă contestă cele afirmate de tânăr. „Până la această dată, la nivelul Secției nr. 3 Poliție Rurală Agnita nu este înregistrată nicio plângere privind posibile abateri ale polițiștilor de normele legale aflate în vigoare”.

În urma acestui eveniment, polițiștii desfășoară activități într-un dosar penal ce vizează infracțiunile de conducere fără permis și conducere sub influența băuturilor alcoolice.

Surse neoficiale au precizat, pentru Ora de Sibiu, că adolescentul nu este la prima abatere de acest gen. Doar în ultimul an, pe numele lui s-ar fi deschis nu mai puțin de 9 dosare penale, toate în urma unor infracțiuni la nivel rutier.