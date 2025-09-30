Circulația rutieră a fost oprită marți pe DN 67C (Transalpina) între Rânca și Obârșia Lotrului, din cauza ninsorii și a poleiului de pe carosabil.

Potrivit Centrului Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române, din cauza condițiilor meteo nefavorabile (zăpadă și polei), circulația rutieră a fost oprită pe DN 67C (Transalpina), pe tronsonul kilometric 34+800 metri – 59+800 metri, între localitățile Rânca (județul Gorj) și Obârșia Lotrului (județul Vâlcea).

Restricțiile sunt impuse începând de marți, ora 09.00, până miercuri, 1 octombrie, ora 09.00.

Au fost impuse aceste restricții de trafic pentru a permite intervenția utilajelor de deszăpezire și pentru siguranța participanților la trafic.