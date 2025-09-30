ratele la bancă se măresc din toamnă: ircc atinge o nouă valoare record

De la 1 octombrie 2025, indicele de referință pentru creditele consumatorilor (IRCC), utilizat la calcularea ratelor creditelor ipotecare, va crește de la 5,55% la 6,06%. Specialiștii estimează că majorarea va duce la o creștere medie de aproximativ 5% a ratelor, echivalentul a circa 30 de lei în plus pe lună pentru un credit de 250.000 de lei pe 30 de ani.

Potrivit brokerului Kiwi Finance, pentru un credit de 250.000 de lei pe 30 de ani, rata lunară va urca de la 1.858,87 lei la 1.979,92 lei, ca urmare a creșterii IRCC, la care se adaugă marja băncii, estimată la 2,5%.

Economistul Claudiu Trandafir recomandă clienților cu credite ipotecare să discute cu băncile despre posibilitatea unei rescadențări sau refinanțări cu dobândă fixă, pentru a evita transformarea unei dobânzi fixe în una variabilă mai mare.

Pentru 2026, IRCC este estimat să scadă ușor, până la circa 5,70%, ceea ce ar genera o reducere nesemnificativă a ratelor. La 31 iulie 2025, aproape 597.000 de români aveau credite ipotecare legate de IRCC, cu un volum total al împrumuturilor de peste 80 miliarde de lei. Majoritatea românilor au credite cu dobândă fixă (aproximativ 2,2 milioane, circa 70% din total).

IRCC se calculează trimestrial, ca medie aritmetică a valorilor zilnice din trimestrul anterior, și se aplică de fiecare instituție de credit pentru următorul trimestru.