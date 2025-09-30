Primăria Sibiu a anunțat recent că imobilul de pe strada Ocnei nr. 1 va intra în reparații la fațadă. Autorizația de construcție a fost emisă în septembrie, iar lucrările ar urma să fie finalizate până la 31 decembrie 2025. Locatarii spun însă, că nu amenzile au determinat intervențiile, ci problemele de siguranță.

Andreea Muntean, administratorul Asociației de Proprietari Ocnei nr. 1, arată că încă de la înființare, în 2020, prioritatea a fost menținerea clădirii în condiții de siguranță:

„Asociația a fost constituită în anul 2020, în cadrul unui monument istoric de pe strada Ocnei nr. 1, cu singurul scop de a întreține proprietatea comună – clădirea, acoperișul, fațada și tot ce înseamnă partea comună. Din 2020 până în 2025, când am obținut autorizația de construire pentru fațadă, asociația a făcut lucrări importante din fondurile proprietarilor, alimentate prin fondul de reparații. Nu se poate spune că nu ne-am implicat.”

Intervenții urgente: hornuri, acoperiș, planșee, terase

Administratorul explică faptul că au existat probleme grave, care au impus investiții considerabile:

„În 2021 am avut o situație foarte neplăcută: planșeul etajului 2 al unui apartament s-a prăbușit, o grindă a putrezit și a căzut peste etajul 1. A trebuit să intervenim rapid. Toate aceste sume, ca și investiții, depășesc 60.000 de lei.”

În 2022, asociația a reabilitat hornurile care riscau să cadă în stradă. Această intervenție costând 14.000 de lei. În 2023, a refăcut parțial acoperișul pentru a preveni inundațiile în apartamente, cu suma de 35.000 de lei, iar cu 10.000 de lei au refăcut terasa interioară. Totalul investițiilor fiind de 110.000 de lei.

Finanțarea și întârzierile la plata cotei statului

O parte importantă din clădire aparține Municipiului Sibiu, prin SC Urbana SA. Potrivit Andreei Muntean, asociația a fost nevoită să suporte inițial toate cheltuielile, recuperând mai târziu partea statului:

„Primăria Sibiu, pentru apartamentele deținute de statul român – șapte la număr, care reprezintă un sfert din clădire – a plătit partea sa abia după ce noi am achitat integral costurile din fondurile proprii. Am primit chiar somații de la constructori pentru că partea statului nu fusese achitată.”

De asemenea, în cazul lucrărilor actuale, cu un cost estimat de peste 170.000 de lei, plata avansului din partea Urbana a venit cu întârzieri: „Pentru actuala lucrare, statul român a virat partea sa pentru avans abia pe 25 septembrie. Dacă nu sunam personal să verific, Urbana ar fi crezut în continuare că a făcut plata.”

Obținerea avizelor pentru monumentele istorice a întârziat cu luni bune lucrările. „Legea spune că avizul de la Cultură se eliberează în 30 de zile. Noi am depus documentația în februarie 2025 și am primit răspuns abia în iunie. E o întârziere de patru luni.” adaugă aceasta.

Documentele pentru autorizație au fost depuse la Primărie în 20.06.2025, iar autorizația a fost eliberată faptic în 09.09.2025.

Mai mult, cerințele impuse de autorități au crescut costurile: „Inițial, proiectul prevedea lucrări de pe schelă. Cultura a aprobat, dar Primăria a cerut să folosim obligatoriu nacelă, pentru că este monument istoric și nu se pot face ancorări. Această condiție a crescut costul cu încă 10.000 de lei.”

Asociația explică decizia de a direcționa fondurile către reparații urgente: „Amenzile primite de la Poliția Locală nu înseamnă că am neglijat clădirea. Am ales să investim în reparații esențiale, care afectau direct viața proprietarilor – acoperiș, planșee, hornuri – în loc să zugrăvim fațada doar ca să arate bine din stradă. Ce folos are un proprietar dacă pereții îi sunt inundați, dar fațada arată impecabil?”

Lipsa de sprijin instituțional

Deși legea prevede sprijin pentru reabilitarea monumentelor istorice, asociația spune că nu a primit ajutor concret: „Am făcut adrese către Primăria Sibiu și Consiliul Local încă din 2021, când am avut problema gravă cu grinda prăbușită, și am cerut sprijin. Nu am primit niciun răspuns.”

Încercările de a atrage fonduri europene s-au lovit de statutul de monument istoric: „Am depus un dosar pentru reabilitare pe fonduri europene, dar nu s-a aprobat, principalul motiv fiind că imobilul este monument istoric.”

„Ne-am zbătut și am investit”

Administratorul rezumă eforturile depuse de proprietari: „Noi am investit și ne-am zbătut, chiar dacă veniturile proprietarilor nu sunt la nivelul cheltuielilor pe care le presupune un monument istoric. Plătim avansurile din fondurile asociației, apoi așteptăm ca Urbana să-și facă partea, uneori cu întârzieri. În tot acest timp, am fost amendați pentru că nu am început fațada mai repede. Realitatea este că am avut priorități vitale pentru siguranța clădirii și a locatarilor.” Așadar, Asociația de Proprietari atrage atenția asupra sacrificiilor financiare, a birocrației și a lipsei de sprijin. Membrii subliniază că nu au stat pasivi, ci au prioritizat siguranța și condițiile de locuit, chiar dacă asta a însemnat întârzieri în zugrăvirea fațadei vizibile din stradă.