Ministerul Apărării Naționale (MApN) a anunțat marți că a cerut Parlamentului aprobarea pentru a demara procedura de atribuire a contractelor din programul de înzestrare „Tanc principal de luptă”, vizând creșterea capacității operaționale a armatei și îndeplinirea angajamentelor internaționale. Potrivit MApN, programul se desfășoară în două etape.

Etapa I, inițiată în 2023, a presupus achiziția a 54 de tancuri Abrams M1A2 SEPv3 modernizate și 12 derivate pe șasiu de tanc, din stocul Armatei SUA, în cadrul unui acord „Guvern la Guvern”. Valoarea acestei prime etape a fost de aproximativ 1,07 miliarde dolari, iar termenul estimat de livrare a echipamentelor este anul 2028. Această etapă a inclus și achiziția de mitraliere, muniții, piese de schimb, echipamente de simulare și testare, servicii suport și instruire.

Etapa a II-a, pentru care MApN solicită acum aprobarea Parlamentului, are o valoare estimată de 6,48 miliarde euro și prevede achiziția a 216 tancuri și 76 de derivate, destinate dotării structurilor de tancuri și infanterie din cadrul Forțelor Terestre. Aceasta include, de asemenea, echipamente de instruire și antrenament, suport logistic și servicii tehnice.

MApN subliniază că etapa a II-a va include și măsuri de cooperare tehnologică și industrială, pentru ca tancurile și subsistemele lor să fie produse și întreținute în România, consolidând astfel securitatea națională și dezvoltarea industriei de apărare.

Programul „Tanc principal de luptă” urmărește operaționalizarea capabilităților asumate de România în cadrul planificării apărării NATO și UE și contribuie la realizarea obiectivelor Programului privind transformarea Armatei României până în 2040.

Impact și context: