Teatrul pentru Copii și Tineret „Gong” Sibiu prezintă vineri, 3 octombrie, de la ora 10:00, spectacolul în limba germană „Kunterbunt” în regia Anei Crăciun – Lambru.

Nemții sărbătoresc Ziua Unității pe 3 octombrie, dată la care, în 1990, a fost realizată integral reunificarea politică, legislativă, teritorială și administrativă a Germaniei. Căderea Zidului Berlinului la 9 noiembrie 1989 a deschis calea pentru reunificarea germană. Germania a fost despărțită aproape jumătate de secol după cel de-Al Doilea Război Mondial, partea de est devenind un aliat al URSS, în timp ce vestul a fost un aliat al SUA. „Chiar dacă oficial nu mai avem o secție germană pentru copii la Sibiu, am programat acest spectacol ca un simbol al prieteniei. Teatrul „Gong” din Sibiu este singurul teatru public din țară cu spectacole de păpuși în limba germană și suntem mândri să continuăm această tradiție chiar și în noile configurații economice și culturale de la noi din țară.”, a declarat Adrian Tibu, managerul Teatrului pentru Copii și Tineret din Sibiu.

Producția Teatrului „Gong” din Sibiu a câștigat, în 2022, premiul pentru cel mai bun spectacol al Festivalului Internațional „Puck” din Cluj Napoca. „Kunterbunt” deschide un imaginar fabulos prin tehnica animației într-un decor cu decupaje de tip pop-up unic în România. Producția de la Sibiu prezintă aventurile celui mai frumos peștișor din ocean în încercarea de a-și recupera prietenii, după ce rămâne singur și izolat din cauza atitudinii sale egoiste. Exaltant și muzical, reunind situații dintre cele mai comice, cu rechini furioși și crabi ce știu karate, dar și pilde pline de gingășie prin înțelepciunea Caracatiței, spectacolul deschide un dialog despre generozitate, admirație și prietenie.

Angela Páskuy și Claudia Stühler articulează tot acest univers, printr-un joc tehnic și dinamic, ce aduce povestea în fața publicului de toate vârstele. Producția spectacolului reunește echipa Free Puppet Theatre, ce semnează întreaga scenografie pentru acest proiect, de la păpuși (Maria Mandea și Ana Crăciun-Lambru) la costume și decor (Alexandra Budianu, Elena Iorga și Paul Budan). Producția Teatrului „Gong” se bucură, de asemenea, de contribuția unuia dintre cei mai dinamici compozitori români, Marius Popa fiind un bun prieten al teatrului sibian. Traducerea textului și a cântecelor din limba română în limba germană a fost asigurată de Ciprian Marinescu și Frank Weigand. Spectacolul are o durată de aproximativ 50 de minute și este recomandat celor cu vârsta peste 3 ani.

Toate biletele pentru această reprezentație au fost deja epuizate.