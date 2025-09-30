se aud focuri de armă în sibiu și împrejurimi: armata trage cu muniție reală

Academia Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu” din Sibiu anunță că, în luna octombrie 2025, unitățile militare din garnizoana Sibiu vor desfășura trageri în poligonul automatizat Poplaca.
Exercițiile se vor desfășura atât cu muniție reală, cât și cu muniție de manevră, conform următorului program:
-
Trageri cu muniție reală, cu armamentul ușor de infanterie:
1–2 octombrie, 6–10 octombrie, 14–17 octombrie, 20, 22–24 octombrie, în intervale orare cuprinse între 08:30–19:00, iar în unele zile până la ora 24:00 sau 01:00.
-
Trageri cu muniție de manevră, cu armament de artilerie reparat la Centrul 183 Mentenanță Sibiu:
13, 21 și 24 octombrie, între orele 08:30–15:30.
Reprezentanții Academiei precizează că zgomotele rezultate în urma tragerilor ar putea fi auzite și în localitățile aflate în vecinătatea poligonului, în funcție de condițiile atmosferice.
