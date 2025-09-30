Hollywood-ul este în șoc după ce actrița australiană Nicole Kidman și muzicianul Keith Urban au decis să meargă pe drumuri separate, după aproape 20 de ani de căsnicie, potrivit The Guardian.

Vestea a fost confirmată luni seară de Variety, care citează o sursă anonimă: „Uneori, relațiile pur și simplu își urmează cursul”. Site-ul de divertisment TMZ precizează că Kidman și Urban locuiesc separat din luna iunie, deși în aceeași perioadă actrița a postat pe Instagram o fotografie cu cei doi pentru a marca aniversarea căsătoriei.

Cuplul s-a căsătorit la Sydney în iunie 2006, la aproape un an după ce s-au cunoscut la gala G’Day USA din ianuarie 2005. Împreună, cei doi au doi copii: Sunday Rose, în vârstă de 17 ani, și Faith Margaret, 14 ani.

Aceasta nu este prima căsnicie a lui Kidman. Actrița a fost căsătorită cu Tom Cruise între 1990 și 2001, iar din acea căsnicie are doi copii: Bella, 32 de ani, și Connor, 30 de ani.

Despărțirea celor doi vine ca o surpriză pentru fani, mai ales după ce în iunie actrița celebra pe rețelele sociale aniversarea nunții, oferind imaginea unui cuplu fericit.

Kidman și Urban rămân, însă, dedicați creșterii copiilor lor și se pare că vor gestiona separarea cu discreție, evitând astfel să expună familia în media.