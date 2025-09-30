„șofer” de 24 de ani prins fără permis și cu mașina neînmatriculată

Tânăr din Șeica Mică prins conducând fără permis și cu mașina neînmatriculată

”La data de 29 septembrie, în jurul orei 21:20, polițiștii rutieri din județul Sibiu au oprit pentru control, pe strada Horea din localitatea Micăsasa, un autoturism condus de un tânăr în vârstă de 24 de ani, din satul Șeica Mică.

Verificările efectuate au arătat că tânărul nu deține permis de conducere, iar autoturismul nu era înmatriculat sau înregistrat.” transmite Politia Sibiu.

Pe numele acestuia, Secția nr. 5 Poliție Axente Sever a deschis un dosar penal pentru săvârșirea infracțiunilor de conducere fără permis și conducere a unui vehicul neînmatriculat/neînregistrat.

Polițiștii reamintesc conducătorilor auto că respectarea legislației rutiere este esențială pentru siguranța tuturor participanților la trafic.