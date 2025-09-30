soldați în uniformă camouflage la ceremonia militară în curtea unei școli din sibiu, românia, cu drapelul național și drapelul militar, într-o zi ploioasă, în centrul orașului, reprezentând patriotism și disciplina.

Luni, 29 septembrie, Academia Forțelor Terestre „Nicolae Bălcescu” din Sibiu a dat startul noului an universitar 2025–2026, într-o atmosferă plină de emoție, entuziasm și speranță, chiar dacă vremea a fost ploioasă.

La eveniment a fost prezent general de brigadă Virgil Nicu Florescu, locţiitor pentru operaţii şi instrucţie al şefului Statului Major al Forţelor Terestre, alături de comunitatea academică a instituției. Serviciul religios a fost oficiat de preacuviosul părinte arhimandrit Hrisostom, de la Sfânta Mănăstire Putna.

În prezent, Academia desfășoară programe de studii universitare de licență, programe de master și cursuri postuniversitare, la care sunt înscriși 1.590 de cadeți, studenți masteranzi și cursanți.

Deschiderea oficială a noului an universitar subliniază angajamentul Academiei de a forma viitorii ofițeri ai Forțelor Terestre Române, oferind atât pregătire teoretică, cât și practică, într-un mediu academic de excelență.

