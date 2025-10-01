acs mediaș și-a prezentat oficial noul antrenor: ”vom construi lucruri frumoase”

Echipa de Liga 3, ACS Mediaș a anunțat miercuri revenirea lui Cosmin Vâtcă în postura de antrenor principal.

După plecarea fostului antrenor, Alexandru Curtean, ACS Mediaș a mizat câteva etape pe staff-ul care era deja în cadrul clubului, Dorin Roșca și Doru Dudiță, dar rezultate au întârziat să apară.

Așa cum era de așteptat, Mediașul l-a numit miercuri în funcția de antrenor pe Cosmin Vâtcă, cu care erau discuții după plecarea lui Alexandru Curtean.

”Revenire importantă la ACS Mediaș!

Ne bucurăm să anunțăm că, începând de astăzi, Cosmin Vâtcă revine la clubul nostru și, alături de Dorin Roșca și Doru Dudiță, va pregăti echipa de seniori.

Născut pe 12 mai 1982 la Turda, dar “adoptat” de Mediaș încă din 2010, Cosmin face parte din familia fotbalului medieșean de mulți ani.

Cu o carieră impresionantă, Vâtcă are în palmares: 3 titluri de campion al României, 1 Cupă a României, 1 Supercupă, 2 calificări în Champions League, 2 calificări în Europa League