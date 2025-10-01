acs mediaș și-a prezentat oficial noul antrenor: ”vom construi lucruri frumoase”

Echipa de Liga 3, ACS Mediaș a anunțat miercuri revenirea lui Cosmin Vâtcă în postura de antrenor principal.
După plecarea fostului antrenor, Alexandru Curtean, ACS Mediaș a mizat câteva etape pe staff-ul care era deja în cadrul clubului, Dorin Roșca și Doru Dudiță, dar rezultate au întârziat să apară.
Așa cum era de așteptat, Mediașul l-a numit miercuri în funcția de antrenor pe Cosmin Vâtcă, cu care erau discuții după plecarea lui Alexandru Curtean.
”Revenire importantă la ACS Mediaș!
Ne bucurăm să anunțăm că, începând de astăzi, Cosmin Vâtcă revine la clubul nostru și, alături de Dorin Roșca și Doru Dudiță, va pregăti echipa de seniori.
Născut pe 12 mai 1982 la Turda, dar “adoptat” de Mediaș încă din 2010, Cosmin face parte din familia fotbalului medieșean de mulți ani.
Cu o carieră impresionantă, Vâtcă are în palmares: 3 titluri de campion al României, 1 Cupă a României, 1 Supercupă, 2 calificări în Champions League, 2 calificări în Europa League
A apărat poarta unor cluburi importante precum: Gaz Metan Mediaș, Steaua București, CFR Cluj, Rapid București, Oțelul Galați, U Cluj, Viitorul Constanța, FC Voluntari, FC Bihor și Comunal Șelimbăr. Îi urăm mult succes în noul mandat” este postarea dată publicității de ACS Mediaș.
Fostul portar al Gazului Metan, Cosmin Vâtcă a mai pregătit echipa cu rezultate bune în primele 10 etape ale sezonului trecut, dar suprinzător, s-a ajuns la o reziliere de comun acord.
Cu 8 puncte din 6 etape, ACS Mediaș 2022 este pe locul 5 în Seria 6 din Liga 3. Medieșenii nu au reușit să câștige niciunul din cele patru jocuri disputate pe teren propriu în acest sezon.
Cosmin Vâtcă va redebuta pe banca echipei la jocul din etapa a 7-a, sâmbătă, 4 octombrie, la Târgu Cărbunești, cu Gilortul.
