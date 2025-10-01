ajutor de 400 lei înainte de sărbători pentru milioane de pensionari din românia

Aproximativ 2,7 milioane de pensionari vor primi a doua tranșă din sprijinul de 800 de lei chiar înainte de Crăciun, a anunțat miercuri Sorin Grindeanu, de Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice.

Liderul PSD a precizat că această măsură se adresează pensionarilor cu venituri sub 2.574 de lei, primii 400 de lei fiind acordați în aprilie. „Pentru mulți dintre vârstnicii cu venituri mici, acest ajutor va fi binevenit”, a spus Grindeanu pe Facebook.

El a subliniat că sprijinul financiar a fost obținut doar după intervenția PSD, care a convins partenerii de coaliție să aprobe măsura. Fără acest demers, fondurile urmau să fie tăiate la rectificarea bugetară.

De asemenea, Grindeanu a amintit și de prelungirea plafonării adaosului comercial la alimentele esențiale, un alt sprijin destinat pensionarilor cu pensii mici.