Producătorii care vor să își vândă anul viitor produsele în piața volantă de la Sala Transilvania trebuie să știe că, începând cu data de 6 octombrie, se vor putea depune dosarele în acest sens.

Consiliul Județean Sibiu anunță că, începând cu 6 octombrie și până în 31 octombrie 2025, se pot depune solicitări privind contractarea unui punct de vânzare în cadrul Pieței Volante Transilvania pentru semestrul I al anului 2026.

Producătorii trebuie să pună la dosar mai multe documente, printre care copia cărții de identitate, copia atestatului de producător/copia certificatului de înregistrare la Registrul comerțului pentru persoanele fizice autorizate.

Detalii despre documentele necesare găsiți AICI.

Documentele se pot depune atât online, pe adresa de e-mail: dezvoltare@cjsibiu.ro, cât și la sediul CJ Sibiu, Centrul de Informare pentru Cetățeni, din strada General Magheru, nr. 14, până vineri, 31 octombrie 2025. Evaluarea și selecția producătorilor se va realiza conform Regulamentului de Organizare si Funcționare, de către o comisie de evaluare. Rezultatele vor fi afișate pe pagina CJ Sibiu în ultima săptămână a lunii noiembrie 2025.