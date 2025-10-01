Ordin de protecție provizoriu după amenințări prin mesaje către fosta iubită.
O femeie de 30 de ani din Tălmaciu a sesizat, la data de 30 septembrie, poliția că fostul său concubin, în vârstă de 32 de ani, a amenințat-o printr-o aplicație de mesagerie.
După evaluarea riscului, polițiștii au constatat un pericol iminent pentru siguranța victimei și au emis un ordin de protecție provizoriu valabil 5 zile împotriva bărbatului.
Ultima oră
- Bărbat din Tălmaciu “premiat” cu ordin de protecție. Și-a amenințat fosta iubită pe Whastapp 2 minute ago
- Tânăr și aventuros: un adolescent din Mediaș s-a ales cu dosar penal după ce a fost prins fără permis 9 minute ago
- DocTalks la Astra Film Festival 2025. Documentarul deschide spații de dialog pe teme care ne definesc prezentul și viitorul 25 de minute ago
- Fugarii Sibiului: Peste 30 de persoane date în urmărire pentru trafic de droguri, furt și infracțiuni rutiere 37 de minute ago
- PSD Sibiu: ”La mulți ani tuturor seniorilor!” o oră ago