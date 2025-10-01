bărbat din tălmaciu "premiat" cu ordin de protecție. și-a amenințat fosta iubită pe whastapp

Ordin de protecție provizoriu după amenințări prin mesaje către fosta iubită.

O femeie de 30 de ani din Tălmaciu a sesizat, la data de 30 septembrie, poliția că fostul său concubin, în vârstă de 32 de ani, a amenințat-o printr-o aplicație de mesagerie.

După evaluarea riscului, polițiștii au constatat un pericol iminent pentru siguranța victimei și au emis un ordin de protecție provizoriu valabil 5 zile împotriva bărbatului.