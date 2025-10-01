În clipele grele, când o familie se confruntă cu pierderea unei persoane dragi, este esențial să existe sprijin real, servicii de încredere și o echipă care să acționeze cu empatie și respect. Casa Funerară Condoleanțe, situată în Sibiu, pe strada Vasile Aron nr. 11, oferă servicii funerare complete, adaptate fiecărei nevoi și fiecărui buget.

Cu o experiență solidă în domeniu, Casa Funerară Condoleanțe se remarcă prin profesionalism, promptitudine și capacitatea de a gestiona integral toate aspectele organizatorice ale unei înmormântări, inclusiv repatrierea decedaților din străinătate și organizarea parastaselor.

Servicii funerare complete, adaptate fiecărei situații

Casa Funerară Condoleanțe pune la dispoziție o gamă completă de servicii, printre care:

Transport funerar intern și internațional, cu autovehicule autorizate DSV, dotate cu sistem frigorific

Îmbălsămare realizată de personal calificat, cu substanțe autorizate

Cameră frigorifică și capelă mortuară complet dotată

Sicrie de diverse tipuri – economice, elegante sau de lux – confecționate din esențe de lemn precum stejar, fag, brad, pin sau mahon

Realizarea de jerbe, coroane și aranjamente florale cu flori proaspete

Monumente funerare din marmură și granit, cu finisaje de calitate și posibilitatea de inscripționare sau gravură laser

Recondiționare și întreținere morminte

Organizarea completă a parastasului, inclusiv servicii de catering și meniuri personalizate

Întreaga activitate este coordonată astfel încât familia să nu fie nevoită să se ocupe de detalii tehnice sau birocratice în momentele cele mai dificile.

Repatriere decedați – transport internațional din Europa

Unul dintre serviciile importante oferite de Casa Funerară Condoleanțe este repatrierea decedaților din străinătate. Agenția asigură transport funerar internațional din țări precum Italia, Germania, Austria, Belgia, Spania sau Anglia, către Sibiu sau alte localități din țară.

Întreg procesul este gestionat în conformitate cu reglementările europene, cu discreție și eficiență, astfel încât familia să fie degrevată de o sarcină logistică dificilă și încărcată emoțional.

Servicii complete într-un spațiu modern și bine dotat

Casa mortuară este dotată cu sală de priveghi cu aer condiționat și o cameră rece modernă pentru păstrarea în condiții optime a persoanei decedate. De asemenea, există o sală de așteptare spațioasă, amenajată pentru a oferi confort celor care vin să aducă un ultim omagiu.

În plus, pentru organizarea parastasului, Casa Funerară Condoleanțe pune la dispoziție un restaurant propriu sau, la cerere, poate organiza totul într-o altă locație stabilită împreună cu familia. Meniurile pot fi alese din variante prestabilite sau personalizate, în funcție de preferințe.

Fiecare serviciu oferit este personalizat, în funcție de dorințele și nevoile specifice ale fiecărei familii. Echipa Condoleanțe asigură consiliere pe tot parcursul, de la obținerea documentelor necesare, până la organizarea ceremoniei și a parastasului. Obiectivul principal este ca familia îndoliată să fie sprijinită cu calm, profesionalism și discreție.

Pentru mai multe detalii despre serviciile oferite, Casa Funerară Condoleanțe poate fi contactată la numărul de telefon 0748 492 273.

De asemenea, informații complete sunt disponibile pe site-ul oficial: www.condoleante-sibiu.ro și pe pagina de Facebook: Casa Funerară Condoleanțe Sibiu