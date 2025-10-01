colegiul energetic din sibiu se transformă: panouri solare, pompe de căldură și pardoseală cinetică

Patru clădiri ale Colegiului Energetic vor fi reabilitate pentru eficiență energetică, finanțarea investiției fiind asigurată din fonduri nerambursabile pe care Primăria Sibiu le-a obținut în cadrul Programului de Cooperare Elvețiano-Român.

“Investiția de la acest colegiu tehnic sibian va marca o serie de premiere în ceea ce privește soluțiile smart pe care le vom aplica. Spre exemplu, în curtea școlii va fi montată o pardoseală cinetică, un sistem inovativ ce presupune instalarea unor plăci speciale care, la călcare, captează energia generată de pași și o transformă în electricitate. Pe clădirea principală, cea de școală, perdele de vegetație vor asigura umbrirea, iar pentru termoizolarea podului vom folosi un material natural – lâna.” a declarat Astrid Fodor, Primarul Municipiului Sibiu.

Valoarea totală a proiectului este de 75,5 milioane de lei, din care contribuția Primăriei Sibiu va fi de 12 milioane de lei, reprezentând cheltuielile neeligibile și cofinanțarea. Documentația de avizare a lucrărilor de intervenții a fost deja realizată, iar indicatorii tehnico-economici au fost aprobați de către Consiliul Local. Următorul pas, după semnarea contractului de finanțare, este organizarea procedurii de achiziție pentru elaborarea proiectului tehnic și pentru execuția lucrărilor.

Cele 4 imobile însumează o suprafață desfășurată de aproape 9.700 mp și găzduiesc școala, atelierele, sala de sport și căminul. Principalele lucrări de reabilitare vor consta în:

Reabilitarea termică a pereților exteriori și înlocuirea ferestrelor cu tâmplărie performantă energetic

Instalarea de sisteme alternative pentru producerea energiei termice și electrice

Instalarea a 171 panouri fotovoltaice și a unor pompe de căldură

Montarea unor sisteme de ventilare cu recuperare de căldură

Reabilitarea și modernizarea instalațiilor de iluminat din clădiri

Instalarea unui sistem integrat de management al energiei

Reabilitarea sistemului de încălzire și a sistemului de alimentare cu apă caldă menajeră

Adaptarea clădirilor la normativele de securitate la incendiu

Dotarea cu rampe și lifturi mobile pentru accesul persoanelor cu dizabilități.

Pe lângă creșterea confortului în spațiile Colegiului, proiectul va avea ca rezultat o economie de energie de 75% și reducerea emisiilor de CO2 cu aproximativ 85% / an.