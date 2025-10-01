Consulatul Republicii Federale Germania din Sibiu nu va avea program cu publicul vineri, 3 octombrie 2025, cu prilejul Zilei Unității Germane.

Ziua marchează reunificarea Germaniei la data de 3 octombrie 1990, atunci când Republica Democrată Germană s-a unit oficial cu Republica Federală Germania, imediat după căderea Zidului Berlinului.

Sărbătoarea este catalogată ca zi națională, fiind celebrată anual prin evenimente oficiale, ceremonii și manifestări culturale.

Reprezentanții instituției transmit că activitatea cu publicul se desfășoară, în mod normal, de luni până vineri, între orele 9:00 și 11:30.