csu a clarificat situația lui dan fleșeriu: ”pentru asta l-am readus în club” / video

Revenit la CSU în postura de director tehnic, sibianul Dan Fleșeriu are responsabilități pe partea de juniori, unde va coordona antrenorii din cadrul clubului.
Dan Fleșeriu a fost antrenorul principal al echipei CSU Sibiu în perioada 2015-2021, reușind să câștige Cupa României în 2019. După 6 ani petrecuți pe banca echipei sibiene, Fleșeriu a reziliat unilateral contractul, iar divorțul s-a judecat în decurs de câțiva ani, la Geneva, la Tribunalul de Arbitraj Baschetbalistic. După ce a câștigat concursul pentru postul de director al CSU, Alexandru Hanea a avut ca țintă readucerea lui Dan Fleșeriu în clubul sibian.
Invitat la Ora de Sport, Alexandru Hanea a anunțat că decizia numirii antrenorului Geert Hammink a fost luată împreună cu Dan Fleșeriu.
”Titulatura oficială a lui Dan este director tehnic. Am avut discuții cu Dan, probabil că le-am purtat timp de 2,3 luni, am discutat destul de mult timp pentru că el cumva dispăruse de la club. Știe toată lumea chestia asta și am ținut foarte mult ca înainte să luăm o decizie, să înțelegem foarte clar ce se întâmplă și ce ne dorim. Pot să vă spun că în alegerea antrenorului, eu și Dan am avut 50/50 contribuție. Cumva a fost un antrenor ales de comun acord, după care Dan a mai primit solicitări de sprijin, de sugestii pentru selecția lotului, însă în mare parte, antrenorul s-a ocupat de chestia asta, iar mergând mai departe, în momentul de fațăse ocupă de gestionarea antrenorilor de la noi din club, în special cei de pe partea de juniori. Deci cumva treaba lui este să coordoneze antrenorii” a spus Alexandru Hanea la Ora de Sport.
Directorul lui CSU a mai anunțat că își propune să fie spectacol în Sala Transilvania la fiecare meci al echipei, iar fanii să umple din nou tribunele, așa cum se întâmpla cu câțiva ani în urmă.
”Asta trebuie să facem noi, ca și club, că discutam de stilul jocului regăsit în ce vedem acum, comparativ cu ce se întâmpla în momentul în care Dan era antrenor. Asta este ce poate să facă clubul în momentul de față, ăsta este felul în care noi trebuie să abordăm. Noi nu putem în momentul de față să venim cu promisiuni mărețe, suntem într-un stadiu în care construim, iar oamenii spectatorii vin la sală pentru spectacol. Ok, majoritatea lor iubesc echipa, dar o iubire fără fericire nu prea ține de obicei. Și atunci asta este ceea ce putem să facem, ce ne propunem. Veți vedea că nu ne propunem doar ce se întâmplă pe teren să fie un spectacol, ușor, ușor încercăm ca fiecare meci să îl transformăm într-un spectacol. Cei care vin la meci, o să vadă ce urmează să se întâmple, sunt tot felul de evenimente pe care le vom avea înainte de începerea meciului, în timpul lui, la prezentare, la pauză sau la final. Și le vom dezvolta și vom crește, pentru că nu e cea mai optimistă perioadă și încercăm noi să venim cu o parte de entertainment, de sport de calitate, prin care cumva să-i încântăm pe oameni” a mai afirmat Alexandru Hanea.
Dan Fleșeriu a pregătit pe CSS Sibiu (2003-2013, feminin), CSM Satu Mare (2008-2013, feminin), CSM Târgoviște (2013-2015, feminin), CSU Sibiu (2015-2021, masculin), Dinamo București (martie 2022) și CSM Constanța (2023-2024).
