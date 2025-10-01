csu a clarificat situația lui dan fleșeriu: ”pentru asta l-am readus în club” / video

Revenit la CSU în postura de director tehnic, sibianul Dan Fleșeriu are responsabilități pe partea de juniori, unde va coordona antrenorii din cadrul clubului.

Dan Fleșeriu a fost antrenorul principal al echipei CSU Sibiu în perioada 2015-2021, reușind să câștige Cupa României în 2019. După 6 ani petrecuți pe banca echipei sibiene, Fleșeriu a reziliat unilateral contractul, iar divorțul s-a judecat în decurs de câțiva ani, la Geneva, la Tribunalul de Arbitraj Baschetbalistic. După ce a câștigat concursul pentru postul de director al CSU, Alexandru Hanea a avut ca țintă readucerea lui Dan Fleșeriu în clubul sibian.

