csu a clarificat situația lui dan fleșeriu: ”pentru asta l-am readus în club” / video

Revenit la CSU în postura de director tehnic, sibianul Dan Fleșeriu are responsabilități pe partea de juniori, unde va coordona antrenorii din cadrul clubului.

Dan Fleșeriu a fost antrenorul principal al echipei CSU Sibiu în perioada 2015-2021, reușind să câștige Cupa României în 2019. După 6 ani petrecuți pe banca echipei sibiene, Fleșeriu a reziliat unilateral contractul, iar divorțul s-a judecat în decurs de câțiva ani, la Geneva, la Tribunalul de Arbitraj Baschetbalistic. După ce a câștigat concursul pentru postul de director al CSU, Alexandru Hanea a avut ca țintă readucerea lui Dan Fleșeriu în clubul sibian.

Please enable JavaScript play-rounded-fill



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

Invitat la Ora de Sport, Alexandru Hanea a anunțat că decizia numirii antrenorului Geert Hammink a fost luată împreună cu Dan Fleșeriu. ”Titulatura oficială a lui Dan este director tehnic. Am avut discuții cu Dan, probabil că le-am purtat timp de 2,3 luni, am discutat destul de mult timp pentru că el cumva dispăruse de la club. Știe toată lumea chestia asta și am ținut foarte mult ca înainte să luăm o decizie, să înțelegem foarte clar ce se întâmplă și ce ne dorim. Pot să vă spun că în alegerea antrenorului, eu și Dan am avut 50/50 contribuție. Cumva a fost un antrenor ales de comun acord, după care Dan a mai primit solicitări de sprijin, de sugestii pentru selecția lotului, însă în mare parte, antrenorul s-a ocupat de chestia asta, iar mergând mai departe, în momentul de față se ocupă de gestionarea antrenorilor de la noi din club, în special cei de pe partea de juniori. Deci cumva treaba lui este să coordoneze antrenorii” a spus Alexandru Hanea la Ora de Sport.