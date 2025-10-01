csu începe cu stângul noul sezon. sibiul pierde la pitești / video

CSU Sibiu a cedat clar miercuri seară în prima etapă a Ligii Naționale de baschet masculin, 62-81 la Pitești, cu FC Argeș.

La ”vulturi” au lipist în acest joc Adamovic și Zetos, care au fost accidentați.

Sibiul a pus probleme în primul sfert și era în avantaj după primele 10 minute, scor 17-16.

Argeșenii au fost în control în al doilea sfert și la pauza mare aveau 39-32.

CSU a echilibrat din nou jocul în al treilea sfert pe care și l-a adjudecat și Argeșul mai conducea cu 56-51 după 30 minute.

Ultimele 10 minute au aparținut însă complet argeșenilor, care au câștigat detașat la final, scor 81-62.

Pentru echipa pregătită de Geert Hammink urmează jocul din etapa a doua, în Sala Transilvania, cu Rapid, meci programat sâmbătă, 4 octombrie, de la ora 19.00.

CSU SIBIU: Randolpf Jr. 18, Stone 13, Roschnafscky 13, Blidaru 6, Pratt 6, Parker 5, Edwards 1, Fîntînă, Mitrache, Sledinschi.