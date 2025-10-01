csu și-a rezolvat problemele financiare. sibiul mai are încă câteva datorii / video

Alexandru Hanea, directorul lui CSU Sibiu a anunțat la Ora de Sport că situația financiară a clubului este una stabilă, iar bugetul se va mări până la finalul anului.

CSU Sibiu nu intră în primele opt echipe din Liga Națională ca buget, dar și-a propus accederea în play-off. Conducerea clubului sibian speră în mărirea bugetului, prin aducerea unor noi sponsori.

”Mi-e greu să fac o ierarhie, mi-ar plăcea să spun pe ce loc suntem din punct de vedere financiar, dar nu există niște date oficiale certe. Pot să garantez că nu intrăm în primele opt echipe, din punctul acesta de vedere. Însă vestea bună este alta, că pentru noi sezonul financiar nu s-a terminat. Avem în continuare discuții cu sponsori, cel mai probabil, bugetul nostru va continua să crească până spre finalul sezonului, sunt parteneri cu care avem discuții avansate și probabil vom urca în clasament” a declarat Alexandru Hanea la Ora de Sport.

”Am plătit peste 80% din datorii”

Sibiul și-a achitat peste 80% din datorii și situația financiară este una stabilă. ”Nu este o situație în care să ne lăudăm că o ducem extraordinar de bine, dar situația este una stabilă în momentul de față, asta este cel mai important lucru și de fapt ăsta a fost targetul pe care eu personal mi l-am impus la începutul mandatului. Primul pas a fost să stabilizăm situația și să arătăm că avem planuri serioase. După aceea, cred că putem să accesăm fonduri mai mari, cu toate că trebuie să recunosc că sunt momente în care încrederea îmi este parțial zdruncinată de contextul economic actual, care nu este unul favorabil. Cu toate astea, cred că proiectele sănătoase pot să câștige, indiferent de context, de vreme și altele. Stăm mai bine decât am preconizat la capitolul financiar, am plătit peste 80 la sută din datorie. Mai avem datorii la doi sau trei parteneri de-ai noștri. Ei se știu oricum și eu le mulțumesc pentru înțelegere, lucrurile sunt spre rezolvare, situația în club s-a stabilizat” a mai conchis conducătorul clubului CSU.

S-a ridicat interdicția la transferuri

CSU a ridicat și interdicția de transferuri dictată săptămâna trecută de FIBA, dicată pentru o sumă modică rezultată din niște dobânzi la un agent, care deține și un cunoscut site de informații despre baschet.

”Interdicția la transferuri a fost valabilă doar câteva zile. A fost din momentul de când am primit interdicția, până în momentul în care ni s-a ridicat pe baza clarificărilor. A fost vorba de niște comisioane de agent de acum un sezon și de acum două sezoane, care erau neachitate. E adevărat că până în luna mai nu am putut să achităm absolut nimic din ele, nu a fost deloc o situație ușoară din punct de vedere financiar la club și am început pe parcusul verii să achităm. Am achitat toată suma restantă, însă acea interdicție la transfer nu ne-a fost ridicată din cauza unei dobânzi pe care noi nu am achitat-o și despre care nu aveam o cifră clară pe care să o plătim. Adică era o chestiune pe care puteam să o considerăm interpretabilă. În momentul în care noi am știut exact, era vorba de 900 și ceva de lei, a doua zi s-a plătit, iar acea interdicție s-a ridicat. Nu există riscul ca această interdicție să se întoarcă” a mai menționat Alexandru Hanea.

Ora de Sibiu, liderul presei locale online, a lansat în urmă cu doi ani Ora de Sport, un produs dedicat iubitorilor de sport. Cu un studio modern și o echipă de profesioniști, emisiunea aduce în prim-plan interviuri exclusive și informații de ultimă oră din lumea sportului. În ultima ediție a Orei de Sport, redactorul-șef Dragoș Popescu l-a avut ca invitat pe Alexandru Hanea, directorul lui CSU Sibiu.