csu sibiu își face o sală proprie. va fi destinată copiilor și juniorilor / video

Pentru că Sala Transilvania urmează să intre în renovare din vara anului viitor, CSU Sibiu își face o sală de antrenament, destinată copiilor și juniorilor.

Invitat la Ora de Sport, Alexandru Hanea a dezvăluit că CSU Sibiu are în plan pentru anul viitor construcția unei săli micuțe de baschet, care să fie destinată antrenamentelor copiilor și juniorilor de la club.

”Ca să mutăm copiii de la Sibiu la Cisnădie e mai greu. Noi, ca să continuăm să dezvoltăm planul de acțiune pentru copii și juniori, în momentul în care se va închide Sala Transilvania, suntem în discuții pentru a crea o a doua sală a clubului. Deja știți că una există, funcționează și a fost o investiție destul de mare. Acum, am luat-o din timp, prevăzând că există o posibilitate foarte mare ca Sala Transilvania să se închidă și atunci vom mai avea nevoie de spațiu de antrenament. Nu există în Sibiu mai mult spațiu, pentru că dacă ar fi fost, l-am fi accesat. Trebuie să ținem cont că mai există și alte sporturi în Sibiu și nu tot ce înseamnă spațiu e a lui CSU. Și atunci ne gândim să mai facem încă o sală de sport, probabil undeva în luna aprilie-mai, să încercăm să-i dăm drumul. Avem ceva discuții în direcția asta” a dezvăluit Alexandru Hanea la Ora de Sport.

Conducerea lui CSU va închiria un teren, unde va amenaja noua sală. ”Ar fi nemaipomenit să avem terenul ca să ne apucăm să construim sala, pentru că este în plan să facem așa ceva la partea de copii și juniori, însă nu îl avem. Discutăm în momentul de față tot de un spațiu închiriat pe care noi să-l amenajăm pentru sala de baschet în municipiul Sibiu” a mai declarat directorul lui CSU Sibiu.

