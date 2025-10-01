cutremur violent în filipine: cel puțin 69 de oameni și-au pierdut viața

Un cutremur cu magnitudinea 6,9 grade a lovit marți seara centrul Filipinelor, provocând prăbușirea mai multor clădiri și moartea a cel puțin 69 de persoane în provincia Cebu, relatează Associated Press.
Potrivit autorităților, epicentrul seismului a fost localizat la o adâncime de doar 5 kilometri, la aproximativ 19 kilometri nord-est de orașul Bogo, unde și-au pierdut viața cel puțin 14 oameni.
În orașul Medellin, alte 12 persoane au murit după ce tavanele și pereții locuințelor s-au prăbușit peste ele. Tragedia a lovit și comunitatea din San Remigio, unde cinci persoane au fost ucise – printre victime se află trei membri ai pazei de coastă, un pompier și un copil.
Seismul lovește o regiune deja grav afectată de o furtună tropicală care, cu doar o săptămână în urmă, a provocat moartea a 27 de persoane și a lăsat în urmă zeci de mii de sinistrați.
Autoritățile locale continuă operațiunile de salvare și evaluează pagubele produse de cutremur.
