datoriile cfr călători blochează trenurile electrice: doar locomotive diesel vor mai circula

Locomotivele electrice ale CFR Călători riscă să fie trase pe dreapta, din cauza datoriilor acumulate către SC Electrificare CFR SA. Operatorul feroviar de stat nu a achitat integral facturile pentru energia electrică de tracțiune emise în ultimele luni.

Potrivit unei notificări primite de CFR Călători, începând cu data de 7 octombrie 2025, Electrificare CFR SA va retrage dreptul de acces al unităților de tracțiune electrică ale operatorului la infrastructura feroviară electrificată. Măsura vizează facturi restante parțiale și avansuri neachitate pentru lunile martie, aprilie, mai, iulie, august și septembrie 2025, scrie clubferoviar.

Dacă notificarea va intra în vigoare, trenurile CFR Călători vor putea circula doar cu locomotive diesel, ceea ce va afecta trenurile de scurt, mediu și lung parcurs, având în vedere că majoritatea magistralelor electrificate utilizează tracțiune electrică.

Nu este prima amenințare de acest tip: la sfârșitul lunii august, CNCF CFR SA notificase CFR Călători că trenurile Regio și Interregio ar putea fi blocate din cauza datoriilor la Tariful pentru Utilizarea Infrastructurii (TUI), însă măsura fusese suspendată temporar după plata parțială a restanțelor.

Președintele Federației Sindicatelor Transportatorilor Feroviari din România, Rodrigo Maxim, va ridica situația în plenul Consiliului Economic și Social, criticând proiectul de Ordonanță de Urgență privind rectificarea bugetului de stat pentru anul 2025, care nu includea sumele restante necesare CFR Călători pentru plata salariilor, a TUI și a energiei electrice.

Maxim avertizează că, fără fondurile necesare, operatorul feroviar nu va putea achita salariile angajaților pentru ultimele luni ale anului și va fi imposibilă menținerea circulației trenurilor electrice.