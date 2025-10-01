decizie finală la csu sibiu: ce se întâmplă cu prețurile la bilete / video

CSU a pus deja la vânzare online biletele pentru primul meci oficial al sezonului din Sala Transilvania, cel cu Rapid București, programat sâmbătă, 4 octombrie, ora 19.00.
Pentru sezonul acesta, prețul biletelor la jocurile lui CSU din Sala Transilvania va fi de 30 lei în sectoarele D și C și 20 de lei în sectoarele A și B. Pentru copii se pot lua bilete la jumătate de preț, iar copiii cu vârsta de până la 6 ani au acces gratuit, fără a avea loc asigurat.
”Prețul biletelor rămâne la fel ca în sezonul trecut. Am demarat mai multe campanii, însă ceea ce vreau să spun este că noi încercăm ca fiecare meci să îl transformăm într-un spectacol. Sunt tot felul de evenimente pe care le vom avea înainte de începerea meciului, în timpul meciului, la prezentare, la pauză, la final. Și ușor, ușor le vom dezvolta și vom crește” a spus Alexandru Hanea la Ora de Sport.
S-au vândut 545 abonamente
