decizie finală la csu sibiu: ce se întâmplă cu prețurile la bilete / video

CSU a pus deja la vânzare online biletele pentru primul meci oficial al sezonului din Sala Transilvania, cel cu Rapid București, programat sâmbătă, 4 octombrie, ora 19.00.

Pentru sezonul acesta, prețul biletelor la jocurile lui CSU din Sala Transilvania va fi de 30 lei în sectoarele D și C și 20 de lei în sectoarele A și B. Pentru copii se pot lua bilete la jumătate de preț, iar copiii cu vârsta de până la 6 ani au acces gratuit, fără a avea loc asigurat.

”Prețul biletelor rămâne la fel ca în sezonul trecut. Am demarat mai multe campanii, însă ceea ce vreau să spun este că noi încercăm ca fiecare meci să îl transformăm într-un spectacol. Sunt tot felul de evenimente pe care le vom avea înainte de începerea meciului, în timpul meciului, la prezentare, la pauză, la final. Și ușor, ușor le vom dezvolta și vom crește” a spus Alexandru Hanea la Ora de Sport.

S-au vândut 545 abonamente

Clubul sibian a încheiat campania de vânzare a abonamentelor cu 545 locuri vândute. ”Sala Transilvania are 1700 de locuri pe scaunele roșii. Și mai este o gradenă mobilă pe care noi o folosim pentru copiii din cadrul clubului, 170-180 locuri, deci în total undeva la 1900 e capacitatea maximă a sălii. Am vândut 545 de abonamente, am încheiat campania și este numărul cu care vom merge înainte. Este în creștere față de sezonul trecut, asta merită să spun. Mi-aș fi dorit să vindem mai multe, noi am coborât prețul abonamentelor față de sezoanele trecute și cumva am estimat că vom vinde un număr mai mare, dar nu am reușit. Mie mi-ar fi plăcut să mergem undeva spre 700-800, astfel încât îmi imaginam eu și colegii mei că vom avea meci de meci 1.000 de bilete disponibile” a mai afirmat directorul CSU Sibiu.